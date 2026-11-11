La innovadora propuesta de Rafa Nadal para solucionar los problemas en el tenis: «Un ranking de dos años»

El ranking ATP es crucial en el mundo del tenis profesional. La clasificación ordena a los mejores tenistas según sus méritos y puntos obtenidos en un periodo de un año. Rafael Nadal considera que esta metodología no es la correcta y propone una solución que revolucionaría el circuito: «Un sistema de clasificación basado en los resultados de los dos últimos años, en lugar de solo uno, daría a los jugadores un poco más de libertad para tomar mejores decisiones».

El número uno tiene un coste muy alto, pero la forma para determinar quién es el mejor es completamente determinante. El mallorquín señala que esta medida permitiría ofrecer un resultado más realista y no tan condicionado por los factores puntuales: «Al mismo tiempo, cuando te lesionas, dispones de más tiempo para recuperarte sin que tu posición en el ranking se desplome rápidamente».

Los sistemas de puntos de cada torneo son los siguientes. Los Grand Slam (Open de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open) otorgan 2.000 puntos al vencendor, los ATP Finals hasta 1.500, los ATP Masters 1000 1.000 y los ATP 500 y los ATP 250 500 y 250 respectivamente.

El formato de las competiciones no convence del todo a Nadal. En unas declaraciones para AP News explica que algunos cambios no terminan de ser acertados: «Creo que ampliar casi todos los Masters 1000 a dos semanas de duración ha sido un error».

Nadal defiende la tierra batida

El mallorquín admite que darle voz a esta postura era especialmente complicado cuando estaba en activo, pero ahora aprovecha para reforzar su visión desde el retiro: «Ahora puedo decirlo, no conozco muchos deportes profesionales que se practiquen en superficies de este tipo. En el tenis jugamos la mayor parte del tiempo sobre pistas que son, por decirlo de alguna manera, muy agresivas para el cuerpo y las articulaciones. Y después pagamos las consecuencias».