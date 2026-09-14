Así queda el ranking ATP tras el US Open: Zverev comienza a acechar a Sinner y bajón histórico de Djokovic

Lunes de resaca de Grand Slam, lo que es lo mismo, lunes de actualización del ranking. El más reforzado es Zverev, campeón del torneo tras aprovechar la ausencia de Sinner y el convaleciente regreso de Alcaraz. El alemán se va de Nueva York con el segundo Grand Slam de su vida y con un mordisco a Sinner, número uno del mundo, en el ranking. El italiano pierde los 1.300 puntos de subcampeón del curso pasado y Zverev, que apenas defendía puntuación, se guardó 2.000 al bolsillo.

Lo que en distancia se traduce como apenas 1.800 puntos. El colchón, haberlo haylo, pero cada vez más reducido, y lo que viene sonríe más a Zverev que a Sinner. El italiano defiende en la gira asiática alrededor de 3.500 puntos tras ganar en 2025 en Pekín, Viena, París y ATP Finals; mientras que el alemán únicamente defiende 1.000 puntos y ningún título que proteger. Habrá pelea por el número uno y por la medalla de bronce entre Alcaraz y Shelton.

El murciano sale de Nueva York con 5.560 puntos, mientras que el estadounidense como cuarto clasificado con 4.600, la mejor puntuación de su vida. Alcaraz defiende el título en Tokio, pero sumará en Shanghái y en París cuando supere la segunda ronda. Donde Shelton ya ha adelantado al murciano es en la Race, la clasificación anual. Ahí el estadounidense ya es tercero, aunque con poca renta sobre el español.

El ranking deja un bajonazo histórico, el de Djokovic, que abandona el top 10 por primera vez desde 2018. El serbio cayó en primera ronda del US Open y cae hasta los 2.900 puntos y la 12ª posición. Es cierto que Djokovic, a sus casi 40 años, ya poco se centra en el ranking. Su carrera va torneo a torneo. Le gustaría llegar a los Juegos Olímpicos de 2028; todavía queda un año y medio prácticamente. Tiafoe emerge dentro del top 10 como octavo y Rafa Jódar cae un puesto, es 14º del mundo.