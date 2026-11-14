«Vamos a echar un polvo, te pago 20 euros»: detenido un marroquí tras perseguir y agredir a una mujer en Manacor

Momentos de auténtico terror vivió una mujer en las calles de Manacor después de que un hombre la persiguiera, la agarrara por la fuerza e intentara agredirla sexualmente tras ofrecerle dinero a cambio de mantener relaciones. El individuo, que además aprovechó la situación para robarle el dinero que llevaba encima, ha sido detenido por la Policía Nacional.

Los hechos se remontan a principios de noviembre, cuando la víctima caminaba por las inmediaciones del centro de Manacor. En ese momento, un hombre se acercó a ella con la excusa de pedirle fuego. Al contestarle que no fumaba, el individuo cambió de actitud y comenzó a ofrecerle dinero para mantener relaciones sexuales.

La mujer rechazó tajantemente la propuesta, pero el hombre insistió con comentarios explícitos: «Vamos a echar un polvo, venga que te pagaré veinte, cincuenta euros, va».

Asustada por la situación, la víctima decidió salir corriendo para escapar de él. Sin embargo, lejos de desistir, el sospechoso salió tras ella hasta alcanzarla. Una vez interceptada, la agarró fuertemente del brazo para impedir que pudiera huir e intentó realizarle tocamientos en sus partes íntimas.

La agresión le provocó lesiones leves en la muñeca, la espinilla y la parte superior del pecho. Desesperada, la mujer comenzó a gritar pidiendo auxilio, momento en el que el individuo la soltó y emprendió la huida. Pero antes de escapar todavía tuvo tiempo de meterle la mano en el bolsillo y sustraerle el dinero que llevaba. Tras conseguir ponerse a salvo, la víctima acudió a dependencias policiales para denunciar el violento episodio.

La Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional de Manacor se hizo cargo de la investigación. Los agentes realizaron diferentes pesquisas y gestiones para identificar al presunto agresor y esclarecer lo ocurrido. Una vez averiguada su identidad, los investigadores no consiguieron localizarlo inicialmente, por lo que activaron su búsqueda y captura.

Finalmente, el pasado miércoles, el hombre fue localizado y detenido durante un dispositivo desplegado por la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional en Manacor. El arrestado, de origen marroquí, está acusado de un presunto delito de agresión sexual y robo con violencia.