EEUU ordena la suspensión de vuelos nacionales por razones de seguridad

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ha ordenado detener el tráfico aéreo de salida en todos los aeropuertos del país debido a «circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad». Así lo ha informado el secretario de Transporte, Sean Duffy.

«Hay emitida una orden de parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de EEUU tras un problema de comunicación que afecta a todos los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Rutas Aéreas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos actualizaciones inmediatas en cuanto las tengamos», ha señalado Sean Duddy.

The @FAAnews issued a nationwide ground stop for all U.S. airports following a communication issue impacting all Air Route Traffic Control Centers. FAA technicians are investigating the issue. We will provide immediate updates as we have them. — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) November 13, 2026

Por su parte, Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional, ha asegurado que no sospechan de actos delictivos. «No hay indicios de que se trate de un ataque malintencionado contra nosotros. Sólo se trata por ahora de una interrupción en las telecomunicaciones», ha afirmado.

Los vuelos que se encuentran en el aire pueden aterrizar, pero los que están en tierra no pueden despegar. La FAA declaró que «todo el tráfico deberá permanecer en tierra hasta nuevo aviso» y que los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso.

Según la aplicación de seguimiento de vuelos Flighty, había programadas más de 30.000 salidas en el día de hoy. Según Flightradar24, un sitio web de seguimiento de vuelos, hay más de 3.100 aviones en vuelo con destino a aeropuertos estadounidenses.

Tercera suspensión nacional

La de este viernes es la tercera suspensión en lo que va de siglo, siendo la primera debido a los atentados del 11 de septiembre de 2001. La última vez que Estados Unidos paralizó el tráfico aéreo nacional fue en enero de 2023 debido a un fallo informático en el sistema NOTAM. En aquella ocasión, un error humano durante un mantenimiento rutinario corrompió la base de datos y obligó a suspender los despegues nacionales durante casi dos horas.

El incidente dejó en evidencia la obsolescencia tecnológica de la aviación estadounidense y llevó al Gobierno a exigir una modernización urgente del sistema y controles de mantenimiento más estrictos.

Estados Unidos cuenta con el espacio aéreo más transitado del mundo, en el que la FAA gestiona una media de más de 45.000 vuelos diarios y presta servicio a unos 2,9 millones de pasajeros de aerolíneas.