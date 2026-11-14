Un hospital de fauna extremeño ofrece alojamiento gratis y 30 € semanales a voluntarios a cambio de trabajar 8 horas diarias en el seguimiento del águila imperial ibérica

A finales de septiembre, un águila imperial ibérica llamada Félix volvió a sobrevolar el valle del Matachel, en Badajoz, después de ser liberada por Odile Rodríguez de la Fuente con un emisor GPS a la espalda. Meses antes, el pollo había abandonado su nido antes de tiempo, empujado por el calor, y terminó en un hospital de fauna de la comarca de Tierra de Barros.

Ese hospital, el de la asociación AMUS en Villafranca de los Barros, atendió el pasado verano a varios pollos de águila imperial en la misma situación. Ahora busca también refuerzos sobre el terreno: personas dispuestas a recorrer los territorios donde anida la especie en el sur de Extremadura y vigilar de cerca qué ocurre en sus nidos cuando aprieta el calor.

Un voluntariado con el águila imperial ibérica como protagonista: ofrecen alojamiento gratis y 30 euros a la semana

AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) ofrece a los voluntarios de este programa alojamiento gratuito en su albergue y 30 euros semanales para gastos de manutención.

A cambio, pide una jornada de ocho horas diarias, repartidas entre las 9:00 y las 14:00 y entre las 16:00 y las 19:00, de lunes a domingo, con un día de descanso a la semana que se coordina con el resto del grupo.

La estancia dura entre quince días y un mes, y la organización da preferencia a quienes reservan el periodo más largo. El horario, advierte el documento de condiciones, puede alargarse en verano por el aumento de trabajo, y la jornada no termina hasta que la tarea del día está hecha.

Además, AMUS contrata un seguro para cada voluntario (algo poco común en los voluntariados que involucran a animales) y entrega un certificado al terminar a quien lo solicite.

Y en este marco, la cuestión del alojamiento es sencilla: una habitación compartida con seis camas, con almohada y mantas, aunque cada participante debe llevar su saco de dormir o sus sábanas.

Hay conexión a internet para las horas libres, y quienes no tienen coche cuentan con un traslado semanal al pueblo para hacer la compra. Están prohibidos el alcohol, las fiestas, las mascotas y las visitas que pretendan quedarse a dormir.

¿Qué hacen los voluntarios en el seguimiento del águila imperial ibérica?

La tarea principal consiste en vigilar los nidos de águila imperial ibérica ante los efectos del cambio climático en el sur de Extremadura. Los voluntarios acompañan al equipo de AMUS en las salidas de campo a los emplazamientos reproductores de la especie y, en algunos casos, a los de otras grandes rapaces con riesgo de que sus pollos caigan del nido por el calor.

El problema no es solo la temperatura, sino el momento en que llega. Cuando las olas de calor se adelantan a mayo o junio, muchos nidos todavía albergan crías de pocas semanas, que quedan a pleno sol o poco protegidas.

Por eso, la Junta de Extremadura activó en 2022 un protocolo para vigilar los nidos de águila imperial y buitre negro durante los golpes de calor.

No hace falta ser biólogo, pero sí demostrar conocimientos mínimos sobre aves ibéricas y, sobre todo, rapaces, que se valoran en una entrevista previa. El primer día, cada participante recibe un seminario de formación.

Además, debe firmar un acuerdo de confidencialidad: no puede difundir la ubicación de los nidos ni publicar fotografías, porque muchos se encuentran en fincas privadas y la especie sigue amenazada.

De 39 parejas a más de 800: así fue la recuperación del águila imperial ibérica

Dicho todo esto, la vigilancia tiene sentido por la historia reciente de esta rapaz, endémica de la península ibérica. En 1974, el primer censo nacional, realizado por Jesús Garzón, contó apenas 39 parejas.

Según el Ministerio para la Transición Ecológica, el último recuento coordinado (2021-2022) registró un mínimo de 841 parejas reproductoras, un 53% más que en 2017, de las que 75 se encuentran en Extremadura.

Entre tanto, la electrocución en tendidos eléctricos sigue siendo, según el ministerio, la principal causa de muerte no natural, junto al veneno y la persecución ilegal.

Y a esa lista se ha sumado el calor. El presidente de AMUS, Álvaro Guerrero, contó que el hospital recuperó este verano siete pollos que se habían lanzado al vacío desde nidos expuestos al sol, frente a los seis del año anterior.

Una entrevista con el director: el filtro para conseguir plaza

Antes de reservar fechas, cada candidato debe superar una entrevista online con el director del hospital, que decide si acepta la solicitud y comunica la respuesta por escrito unos días después. Los requisitos que figuran en el documento oficial del voluntariado son estos:

Tener al menos 20 años.

Carné de conducir y experiencia al volante.

Autonomía personal y capacidad para trabajar en equipo.

La vacuna del tétanos al día.

Aceptar las normas del hospital y de convivencia en el albergue.

Quienes superan la entrevista reciben por correo un formulario para indicar sus datos y las fechas de llegada y salida, y con él se formaliza la reserva. Las dudas pueden dirigirse a [email protected] o al teléfono 924 124 051.

Por último, cabe remarcar que hay un periodo de prueba de tres días, y la organización pide llegar la tarde anterior al inicio, entre las 16:00 y las 19:00.