Se buscan voluntarios para vivir gratis en Fuerteventura a cambio de cuidar 200 animales durante al menos 3 semanas: el hospedaje incluye también la comida

La búsqueda de voluntarios para vivir gratis en Fuerteventura se ha convertido en una de las ofertas más comentadas de los últimos días entre quienes sueñan con un cambio de vida temporal. Ojo aquí, porque no se trata de un hotel con encanto ni de un retiro holístico, sino de un refugio de animales rescatados que necesita manos dispuestas a trabajar.

El anuncio en cuestión circula desde hace semanas en plataformas de voluntariado internacional y ha llamado especialmente la atención por dos motivos: está en territorio español, sin necesidad de cruzar medio planeta, y busca de forma explícita a personas que hablen español, algo poco frecuente en este tipo de convocatorias, pensadas casi siempre para hablantes de inglés.

Estas son las condiciones para vivir gratis en Fuerteventura cuidando animales

La oferta concreta consiste en alojamiento y comida gratis a cambio de cuidar a más de 200 animales rescatados de maltrato o abandono: equinos, asnos, cerdos, cabras, ovejas, aves de corral, conejos, cobayas, una vaca y hasta una camella.

El refugio se gestiona a través de Workaway, la plataforma internacional donde se publican este tipo de intercambios de trabajo por alojamiento, y exige una estancia mínima de tres semanas.

El paquete incluye habitación, baños compartidos, ropa de cama, servicio de lavandería y WiFi rural, además de alimentos básicos como fruta, verdura, legumbres, pan y café para que cada voluntario prepare su propia comida.

Lo que no cubre son los billetes de avión, los traslados hasta la finca ni los gastos personales durante la estancia, muy distinto de un paquete turístico al uso.

¿Por qué este refugio prioriza a voluntarios que hablen español?

A diferencia de la mayoría de convocatorias de este tipo, pensadas casi siempre en inglés, este refugio pide de forma explícita un nivel intermedio de español.

Y no hay que darle mucha rosca a esto, ya que la razón es práctica: hay que entender instrucciones precisas sobre medicación, reconocer una emergencia con un animal enfermo o coordinarse con el resto del equipo exige un idioma común que todos manejen con soltura, no solo lo básico para presentarse en una entrevista de cinco minutos.

Eso no significa que se cierre la puerta a extranjeros: la entrevista inicial admite tanto español como inglés, pero una vez dentro del refugio, la comunicación diaria funciona en castellano. Para un voluntario español, esto elimina de un plumazo la competencia habitual con cientos de candidatos de todo el mundo que suelen saturar este tipo de plazas en cuestión de horas.

¿Cómo son los días de trabajo y qué tareas esperan al voluntario?

La jornada se organiza en turnos, de mañana o de tarde, nunca los dos a la vez, y suele concentrarse entre las ocho y el mediodía.

En esta misma línea, las tareas incluyen dar de comer a los animales, limpiar los recintos, cepillarlos, vigilar su estado de salud, administrar medicación cuando hace falta, dar el biberón a las crías y hacer pequeñas reparaciones con herramientas sencillas, siempre bajo la supervisión de alguien con más experiencia.

A su vez, el refugio insiste en que la tarea va más allá de lo físico: «es importante también dar cariño a los animales, pasando tiempo con ellos, brindándoles atención y compañía», señalan sus responsables.

A cambio, los voluntarios cuentan con dos días libres a la semana, aunque dejan claro que esto no es un viaje de ocio, sino un compromiso real con el bienestar animal, algo que el propio refugio remarca antes de aceptar a nadie.

¿Qué se necesita para irse a vivir gratis a Fuerteventura con esta propuesta de Workaway?

Para aplicar, hace falta crear una cuenta en Workaway, pagar la membresía de la plataforma y negociar directamente con el refugio las fechas y tareas concretas, sin que eso garantice plaza automática.

Se pide amor por los animales, independencia, buena forma física para trabajar al aire libre y disposición a aprender manejo animal desde cero si hace falta, además de calzado cerrado y protección solar, ya que las tareas se realizan casi siempre al sol de Canarias.

El refugio está en una zona rural aislada de Fuerteventura, a unos 15 kilómetros de la playa más cercana y a 20 del aeropuerto, con la parada de autobús a 40 minutos caminando.

Por último, cabe señalar que las plazas están abiertas desde el último tramo de 2026 y durante todo 2027, aunque quienes no sean de la Unión Europea deberán tramitar el visado correspondiente antes de viajar, porque el estatus de turista no cubre este tipo de trabajo.