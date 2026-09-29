Federico García Lorca, poeta español de la generación del 27: «Mi infancia es aprender letras y música con mi madre»

Antes de escribir sus grandes poemas y llenar los teatros, Federico García Lorca fue un niño que aprendía junto a su madre en la Vega de Granada. Aquella época marcó su sensibilidad y, quizás por ello, en las entrevistas hablaba de su infancia como cariño.

Por ejemplo, al recordar aquellos años, el escritor los resumió con una frase que pone en valor el papel que jugó su madre Vicenta Lorca Romero (que fue maestra): «Mi infancia es aprender letras y música con mi madre».

De hecho, el recuerdo también nos permite acercarnos a una faceta menos conocida del autor del Romancero gitano. Antes de que la escritura ocupara el centro de su vida, la música fue una de sus principales vocaciones.

La frase con la que Federico García Lorca recordaba su infancia

La frase pertenece a una entrevista de 1928 con Ernesto Giménez Caballero. Lorca evocaba sus primeros años y, después de mencionar las letras y la música, se describía como un niño rico y mandón. Su retrato incluía tanto el aprendizaje junto a su madre como la posición acomodada de su familia.

De esta manera, «Mi infancia es aprender letras y música con mi madre» habla de una casa, de una relación y de las primeras experiencias que alimentaron su imaginación.

Nacido en Fuente Vaqueros en 1898, se trasladó con su familia a Granada en 1909. Seguramente, la distancia respecto al pueblo le hizo mirar de otra manera aquel pasado. Por eso en sus escritos juveniles aparecen los juegos, la naturaleza y las diferencias sociales entre su vida y la de otros niños.

Cómo usar la reflexión sobre la infancia del poeta Federico García Lorca

Leída desde nuestros días, la evocación de Lorca nos invita a pensar en el tiempo que los adultos comparten con los niños.

Leer juntos, cantar o escuchar sus preguntas son maneras sencillas de acercarlos al lenguaje y a la imaginación sin convertir cada encuentro en una tarea.

También permite revisar la prisa por decidir qué se les da bien. Lorca se interesó por la música y el piano, pero al final donde acabó destacando es como poeta y dramaturgo.

Cuando son pequeños, es bueno que dejes a tus hijos elegir sus aficiones, pero sin pensar que no pueden cambiar. Quizás al principio le encanta ir a fútbol, pero conforme se hace mayor pierde el interés. Dentro de unos límites, no debes forzarlo.

Por qué Lorca está considerado uno de los grandes poetas de España

Lorca reunió la tradición popular y la renovación literaria con una voz propia. Por ejemplo, en el Romancero gitano, la musicalidad del romance convive con imágenes sorprendentes; en Poeta en Nueva York, el lenguaje cambia para expresar la angustia y los conflictos de la ciudad moderna.

Su pertenencia a la generación del 27 lo sitúa entre autores que buscaron nuevas formas de escribir sin romper con la literatura anterior. En sus versos, el deseo, la frustración y la muerte adquieren una intensidad que también recorre su teatro.

Obras como Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba muestran esa capacidad para convertir situaciones concretas en conflictos reconocibles más allá de su época.

Pero si hay algo que te enamora de Lorca es su capacidad para controlar los silencios familiares, la autoridad y el anhelo de libertad. Todo gracias a unos personajes que te sostienen durante la lectura.