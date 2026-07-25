La inspiradora frase de Federico García Lorca: «Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar»

«Desechad tristezas y melancolías. La vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar». Esta es una de las frases más optimistas de Federico García Lorca, aunque resulta menos conocida que otras de su extensa producción literaria. La cita pertenece a El maleficio de la mariposa (1919), la primera obra teatral del escritor granadino, y resume una idea que ha acompañado a la humanidad durante siglos, que habla de la importancia de vivir el presente sin dejar que la tristeza impida disfrutar del tiempo del que disponemos. Más de cien años después de su publicación, la reflexión continúa inspirando a lectores de todo el mundo.

Una frase de su primera obra de teatro

Federico García Lorca escribió El maleficio de la mariposa cuando apenas tenía veinte años. Aunque el estreno de la obra en el Teatro Eslava de Madrid no obtuvo el éxito esperado, con el paso del tiempo ha sido reconocida como el punto de partida de una de las trayectorias literarias más brillantes del siglo XX.

La frase aparece en un contexto en el que Lorca reflexiona sobre el amor, la ilusión y la fugacidad de la existencia. A través de un lenguaje poético cargado de simbolismo, el autor invita a no dejarse vencer por la melancolía y a aprovechar cada instante, una idea que más tarde seguiría presente en muchas de sus obras, aunque con un tono más trágico.

El valor de vivir el presente

El mensaje de Lorca encuentra eco en corrientes filosóficas y psicológicas actuales. Diversos estudios sobre bienestar emocional sostienen que centrar la atención en el momento presente favorece una mayor satisfacción vital y reduce el impacto de pensamientos repetitivos relacionados con el pasado o el futuro. La práctica del mindfulness, por ejemplo, se basa precisamente en desarrollar esa capacidad de disfrutar conscientemente del ahora.

La frase también recuerda el antiguo concepto latino del carpe diem, popularizado por el poeta Horacio, que anima a aprovechar el día sin posponer la felicidad. Lorca adapta esa idea a su propio universo poético y la convierte en una invitación a dejar atrás las preocupaciones que impiden apreciar la belleza de la vida cotidiana.

Aunque gran parte de la obra de Federico García Lorca aborda temas como el destino, el amor imposible o la muerte, también contiene mensajes luminosos como este, que reivindican la alegría y la esperanza. Su capacidad para expresar emociones universales explica que continúe siendo uno de los autores españoles más leídos, representados y estudiados en todo el mundo.