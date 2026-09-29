La Audiencia de Barcelona amnistía a Marta Rovira por la organización del referéndum ilegal del 1-O

La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido aplicar la amnistía a Marta Roivira, ex secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) que estaba procesada por un delito de desobediencia debido a su participación en la organización del referéndum independentista ilegal del 1 de octubre de 2017.

En un escrito, el tribunal afirma que el caso de Rovira «se encuentra incluido en el marco objetivo de aplicación» de la amnistía, «sin que se concurra ninguno de los supuestos de exclusión previstos» en la ley. La que fuera secretaria general de ERC no fue juzgada por el Tribunal Supremo, que condenó a los líderes del procés, al estar en Ginebra (Suiza), si bien con la derogación del delito de sedición, el magistrado de la Sala II del alto tribunal, Pablo Llarena, pidió procesarla por desobediencia.

Al no estar aforada, el Tribunal Supremo dejó en manos de la Audiencia de Barcelona la decisión sobre si enviar a Rovira a juicio o aplicarle la amnistía, tal y como se ha decidido este martes.

Esquerra Republicana ha celebrado la aplicación de la Ley de Amnistía a la ex secretaria general del partido, por la causa que mantenía la Audiencia Provincial de Barcelona por desobediencia relacionada con la organización del 1-O. Desde el partido separatista catalán, sin embargo, han pedido la aplicación «inmediata» a todas las causas judiciales pendientes.

En un comunicado emitido este martes, desde ERC han sostenido que esta aplicación llega «pese a las dilaciones ocurridas fruto de una estrategia antirrepresiva sólida que condujo a la aprobación» de esta norma, y han recordado que esta ley ha sido reconocida por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

También expresan que la causa de Rovira comenzó en 2018 en el Tribunal Supremo, primero por rebelión y luego por sedición a partir de 2019, lo que «forzó su exilio» de marzo de 2018 a julio de 2024, cuando regresó a Cataluña cuando se archivó la causa del movimiento denominado Tsunami Democràtic.

Así, han agradecido la «ingente labor» del equipo jurídico encabezado por el abogado Iñigo Iruin, que ha defendido a Rovira y otras personas implicadas en causas por el 1-O.

Además, ERC ha insistido en que se debe aplicar de manera inmediata la amnistía al resto de causas para «restaurar todos los derechos políticos de todas las personas represaliadas, que los exiliados puedan volver a casa, y poder discutir política y democráticamente sobre el conflicto entre Cataluña y el Estado español sin represión».