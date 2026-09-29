La inseguridad de Marlaska: 12 de cada 100 delitos en España de abril a junio han sido en la Comunidad Valenciana

La inseguridad ciudadana continúa creciendo sin freno en la Comunidad Valenciana y comienza a convertirse ya en un serio quebradero de cabeza para el ministerio que dirige Fernando Grande Marlaska y para el gobierno de Pedro Sánchez en su conjunto. Hasta el punto de que casi 12 de cada 100 delitos cometidos entre abril y junio de este 2026 se han llevado a cabo en esta autonomía. Homicidios dolosos y asesinatos consumados, agresiones sexuales con penetración, tráfico de drogas, robos con intimidación y secuestros han crecido en los meses de abril a junio de este año, con incrementos porcentuales de dos dígitos, siempre por encima del 15%, sin que ni Interior ni la delegación de gobierno, que dirige Pilar Bernabé, pongan fin a esta crítica situación.

En números absolutos, en la Comunidad Valenciana se cometieron entre abril y junio de 2025 un total de 140.624 delitos. En los mismos meses de este año 2026, el número de delitos ha sido de 144.356. En España, entre abril y junio de este 2026 se han cometido 1.211.083. Así, 12 de cada 100 delitos cometidos en España entre enero y junio se han cometido en la Comunidad Valenciana.

Las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, han aumentado un 8,1%. Además, en los meses que van de abril a junio, los homicidios dolosos y asesinatos consumados se han incrementado en un 21,1% en la Comunidad Valenciana respecto al mismo periodo del año anterior. El tráfico de drogas ha crecido en un 18,8% en el mismo periodo, en tanto que los secuestros se han disparado en términos porcentuales un 28,6%, al aumentar de siete a nueve.

Las agresiones sexuales con penetración, las violaciones, como se ha dicho, también han subido un 8,1%. En su caso, de 269 en el tercer trimestre de 2025 a 291, ahora. En números totales, la criminalidad ha subido un 2,7% en el conjunto de la Comunidad Valenciana, pero los incrementos importantes se detectan en los delitos de mayor gravedad. Todo ello, según los datos que arroja el balance trimestral de criminalidad del propio Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande Marlaska.

En materia de delitos sexuales, el resto de los que lo son contra la libertad sexual se ha incrementado en un 7% del segundo trimestre de 2025 a este año. Pero lo realmente importante en este delito es que de 988, un guarismo de tres cifras, se ha llegado a 1.054. Es decir, a un número de cuatro cifras.

También resulta preocupante el incremento de los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias, que de 1.836 en abril, mayo y junio de 2025 suben hasta 1.948 en los mismos meses de este 2026, con un incremento porcentual del 6,1%. Además, suben los robos de vehículos, un 3,3%: de 1.598 en el segundo trimestre de 2025 a 1.650 ahora. Y se elevan, además, tanto los robos con violencia e intimidación, un 2,3%, como los hurtos, un 2,9%.