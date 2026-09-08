Buscan voluntarios para vivir gratis en Hawái a cambio de cuidar a animales rescatados de laboratorios

Un santuario dedicado al rescate de animales ha abierto una convocatoria internacional que ofrece la posibilidad de pasar varios meses viviendo en Hawái sin pagar alojamiento a cambio de dedicar parte del tiempo al cuidado de especies rescatadas. La iniciativa parte de Selah’s Pig Sanctuary, una organización sin ánimo de lucro situada en Keaau, en la Isla Grande de Hawái (Estados Unidos), que busca incorporar voluntarios para colaborar en las tareas cotidianas del refugio.

Quienes sean seleccionados podrán alojarse de forma gratuita dentro de las instalaciones durante el periodo de participación en el programa. El voluntariado forma parte de una modalidad cada vez más extendida entre organizaciones ambientales y de conservación de todo el mundo, que ofrecen alojamiento a cambio de colaborar en proyectos sociales, de protección animal o de cuidado del entorno.

Buscan voluntarios para vivir gratis en Hawái

La convocatoria contempla estancias que van desde mediados de agosto hasta finales de diciembre de 2026, aunque las fechas pueden modificarse en función de las necesidades del santuario y de la disponibilidad de las personas seleccionadas. Los voluntarios se alojarán dentro de las instalaciones, en una cabaña equipada con servicios básicos como electricidad, conexión a internet y zonas de uso compartido.

Asimismo, colaborarán en diferentes actividades para el funcionamiento del santuario y para garantizar el cuidado de los animales que han sido rescatados de laboratorios. Entre las principales labores que deberán desempeñar se encuentran: dar de comer a los animales por la mañana y por la tarde, renovar el agua de los corrales, limpiar y conservar en buenas condiciones los espacios destinados a los cerdos rescatados, participar en labores generales de mantenimiento y colaborar en actividades orientadas al bienestar y al enriquecimiento de los animales.

A diferencia de muchos programas de voluntariado internacional, el compromiso es de sólo 20 horas semanales, lo que permite disponer de bastante tiempo libre para explorar la isla y descubrir algunos de los principales atractivos naturales de Hawái. Las instalaciones se encuentran en Keaau, una localidad ubicada en Big Island, la isla más grande del archipiélago.

Se trata de una ubicación muy interesante para un voluntariado. El Parque nacional de los Volcanes de Hawái, que alberga los volcanes Kīlauea y Mauna Loa, se encuentra a sólo 45 minutos; hay cráteres, campos de lava, selva tropical, tubos volcánicos y numerosos senderos. Por otro lado, Hilo, la principal ciudad de la parte oriental de la isla, está muy cerca y cuenta con cascadas, jardines tropicales, mercados, restaurantes y un centro histórico que conserva su esencia tradicional. Para los amantes del sol y la playa, Punaluʻu Black Sand Beach: una de las playas de arena negra más famosas de la isla, en la región de Kaʻū.

Uno de los puntos más destacados de esta convocatoria es que no se requiere experiencia previa en el cuidado o manejo de animales. El requisito fundamental es mostrar responsabilidad, compromiso con el proyecto y capacidad para convivir y trabajar dentro de un entorno comunitario. Además de ser mayor de edad, los candidatos deberán cumplir con las 20 horas de trabajo semanales y respetar las normas establecidas por el santuario. Los gastos relacionados con el viaje hasta Hawái, la alimentación y cualquier otro gasto personal correrán por cuenta de cada voluntario.

«¡Bienvenidos! El fundador del Santuario es entomólogo de profesión (especialista en el estudio de los insectos) y trabaja en la Universidad de Hawái en Manoa como investigador de especies invasoras. Amamos a todos los animales, grandes y pequeños. Nos esforzamos por vivir en mayor armonía con la naturaleza a través de la educación, la investigación y una vida plena y consciente.

Nuestro objetivo es brindar un refugio seguro a los cerdos necesitados. La desarmonía humana con la naturaleza se manifiesta de maneras que perjudican al medio ambiente, a los animales y a nosotros mismos. Esperamos ofrecer un espacio donde las personas puedan tener una experiencia profunda con estos hermosos animales, y no solo una comprensión conceptual y racional de ellos», detalla Selah’s Pig Sanctuary en su web.

Candidaturas

Las personas interesadas en participar podrán registrarse directamente a través de los canales oficiales de Selah’s Pig Sanctuary, donde pueden consultar todos los detalles relacionados con los requisitos, las fechas disponibles y las condiciones del programa.

El santuario busca personas comprometidas con el bienestar animal y con un estilo de vida sostenible. Aunque se valora haber trabajado anteriormente con animales, ya sea en granjas, centros veterinarios o santuarios, no es un requisito imprescindible. El compromiso recomendado es de entre tres y seis meses, aunque el programa funciona con fechas de incorporación flexibles.

Este tipo de iniciativas se ha convertido en una opción cada vez más atractiva para viajeros que desean pasar largas temporadas en destinos donde el alojamiento tiene un coste elevado, sin tener que asumir ese gasto, mientras colaboran al mismo tiempo con proyectos dedicados a la protección de los animales o la conservación del medioambiente.