Se buscan voluntarios para vivir gratis en una paradisíaca isla del Pacífico de habla hispana a cambio de cuidar 15 caballos y 12 perros sin experiencia veterinaria previa

Una ONG ecuatoriana busca voluntarios para vivir gratis en una paradisíaca isla del Pacífico a cambio de cuidar 15 caballos y 12 perros rescatados. La organización se llama Galápagos Horse Friends y opera desde Santa Rosa, en la isla Santa Cruz del archipiélago de las Galápagos, el ecosistema insular más protegido del mundo.

Para los amantes de los animales, esto puede ser tentador. La convocatoria lleva inscripciones abiertas durante todo el año y se gestiona a través de la plataforma internacional Volunteer Latin America. El único requisito irremplazable es el compromiso: una estadía mínima de un mes y ganas reales de trabajar con estos adorables seres vivos.

¿Qué implica ser voluntario para vivir gratis en las Galápagos cuidando caballos y perros?

La ONG Galápagos Horse Friends nació en 2015 por iniciativa de Claudia Moreno, guía turística de la isla, que empezó a recoger caballos abandonados o maltratados en la zona rural de Santa Cruz. En 2024, la organización obtuvo el reconocimiento oficial como entidad sin fines de lucro en Ecuador, bajo el registro RUOS #0000141465.

El refugio alberga actualmente 15 caballos y 12 perros, todos procedentes de situaciones de abandono o maltrato. Los voluntarios asumen las tareas de cuidado diario: alimentación, cepillado y atención general, más el mantenimiento del predio (reparación de cercos y labores de conservación).

No se monta a caballo ni se practica equitación; el enfoque es el bienestar animal y la doma natural.

La organización también valora perfiles con habilidades en marketing digital, gestión de redes sociales, desarrollo web o captación de fondos. No es un proyecto exclusivo para quienes tienen experiencia con équidos.

Alojamiento gratuito en un destino donde una noche de hotel ronda los 70 dólares

El principal atractivo económico del programa es el alojamiento gratuito dentro de la propia reserva. Los voluntarios disponen de una vivienda equipada con habitaciones amplias, baños y cocina compartida en las tierras altas de Santa Cruz, rodeados de vegetación exuberante y con tortugas gigantes merodeando por los alrededores.

Las Galápagos son uno de los destinos más caros de América Latina. Un viajero independiente gasta entre 200 y 450 dólares al día en alojamiento, comidas y excursiones.

Los hoteles de gama media cuestan entre 50 y 70 dólares la noche, y los vuelos desde el continente (Quito o Guayaquil) oscilan entre 300 y 600 dólares ida y vuelta.

El voluntariado elimina el mayor gasto del presupuesto. El voluntario sigue pagando vuelos, seguro de viaje y la entrada al Parque Nacional (200 dólares desde la subida reciente de tarifas), pero el hospedaje queda cubierto. Un mes de alojamiento en la isla puede superar los 1.500 dólares.

Requisitos para apuntarse a este voluntariado en las Galápagos para vivir gratis

La convocatoria tiene pocas exigencias, pero son claras y se detallan a continuación:

Edad mínima de 21 años.

Compromiso mínimo de un mes de estancia en el refugio.

de estancia en el refugio. Interés genuino en el bienestar animal, sin necesidad de formación veterinaria previa.

Conocimientos básicos de español, para facilitar la comunicación en la isla.

Se valora positivamente la experiencia en cuidado de cascos equinos (barefoot hoof trimming) o en doma natural, pero no es condición excluyente. Para postularse, hay que acceder a la plataforma Volunteer Latin America o al perfil de la organización en Workaway.

Las Galápagos, un territorio donde los caballos llegaron sin querer

Los caballos no son originarios de las Galápagos. Llegaron introducidos por el ser humano (primero colonos, luego agricultores) y muchos terminaron abandonados cuando dejaron de ser útiles. La misión de Galápagos Horse Friends es revertir ese daño, convirtiendo a esos animales en embajadores de la coexistencia entre especies introducidas y ecosistema nativo.

Santa Cruz es la isla más habitada del archipiélago, con Puerto Ayora como núcleo urbano. La zona de Santa Rosa, donde opera el refugio, está en el interior húmedo de la isla, a unos 20 kilómetros del puerto, lejos del turismo masivo y cerca de las reservas de tortugas gigantes.

Por último y como dato de color, las Galápagos reciben alrededor de 330.000 visitantes al año, según datos del Parque Nacional. La política de conservación es de las más estrictas del planeta: el 97% del territorio terrestre está protegido.

Así, vivir dentro de una reserva activa durante un mes, con acceso directo a ese entorno, no es algo que se pueda comprar con ningún paquete turístico.