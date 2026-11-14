González y Guerra tumban el manifiesto que ex dirigentes del PSOE planeaban para pedir el voto contra Sánchez

Arrancada la campaña electoral y con la convicción de que ni Felipe González ni Alfonso Guerra pensaban firmar el manifiesto que varios ex ministros y ex dirigentes del PSOE promovían, para pedir que no se vote a Pedro Sánchez, la iniciativa ha sido desechada. Uno de los integrantes de ese grupo de ex ministros y ex dirigentes asegura que «individualmente, diremos lo que opinamos, si nos preguntan, pero no habrá manifiesto conjunto».

Varios de los impulsores de la iniciativa llevan algo más de un mes manteniendo conversaciones que al final no han fructificado en forma de manifiesto, pero sí han servido para constatar «la preocupación que tenemos todos —asegura uno de los consultados— por la senda a la que ha llevado Sánchez al país y al PSOE».

Los contactos y conversaciones comenzaron poco después de que el ex presidente del Gobierno, Felipe González, afirmase en una entrevista televisiva su voluntad de votar «en blanco» en las próximas elecciones. Buena parte de quienes formaron parte de sus gabinetes durante los 14 años en los que estuvo al frente del Gobierno y un buen número de ex dirigentes socialistas coincidían y coinciden con la premisa inicial: no votar a Sánchez.

Pero a partir de ahí, la forma de abordar ese intento de veto del voto a Sánchez, que consideran que «no es lo mismo que votar al PSOE de toda la vida» y que es perjudicial «para España y para el propio PSOE», no cuajó de forma conjunta, fundamentalmente «porque vimos que era algo muy difícil para González y Guerra, porque para ellos el PSOE es como un hijo…», según afirma un miembro del colectivo, Fernando de los Ríos, donde se dan cita muchos de esos ex dirigentes y ex ministros, todos ellos muy críticos con Pedro Sánchez.

Por su parte, Felipe González ha explicado a sus compañeros de partido e inquietudes su decisión de anunciar el «voto en blanco». De acuerdo con la versión de otro de los críticos a Sánchez, «Felipe cree que pedir el voto en blanco no perjudica en última instancia al PSOE; pero si vas más allá y pides el voto para otro partido, ese voto será muy difícil de recuperar».

Aunque todos los consultados son pesimistas y están convencidos de que «Sánchez va a dejar el partido (PSOE) hecho unos zorros», creen que «el día después de la derrota de Sánchez y del sanchismo» el PSOE volverá a levantarse y «será el partido socialdemócrata que fue». Pero para eso, tienen que darse dos «condiciones».

La primera, que el PSOE sea derrotado en las elecciones del 29-N y la segunda, que Sánchez salga de la Secretaría General del PSOE. Todos los consultados están bastante convencidos de que la derrota está prácticamente servida. Pero no tienen nada claro de qué ocurrirá el día después con Sánchez.

La salida de Sánchez, para la mayoría, será la siguiente batalla que habrá que dar desde dentro del partido y teniendo en cuenta que el actual líder del PSOE no está por la labor de dejar la secretaría general del PSOE en ningún caso.