Tomás Gómez, ex secretario del PSOE de Madrid, alaba a Felipe González y sentencia: «Ha sido valiente y honesto»

El pasado jueves 22 de octubre, el ex presidente Felipe González afirmó que su voto en estas elecciones generales del 29 de noviembre será en blanco, en un encuentro empresarial en Málaga. Durante su intervención en el programa Horizonte, Tomás Gómez, exsecretario del PSOE de Madrid, respaldó la decisión tomada por el ex presidente socialista ante las críticas de los sectores de la izquierda.

«Ha sido valiente y honesto. Se ha jugado que ahora cualquier militante socialista le puede insultar como insultan a Emiliano García-Page», declaraba Gómez. Desde hace semanas manifestaba en el programa su descontento con la línea que estaba siguiendo su partido: «Aquí se presenta a Pedro Sánchez y los españoles no pueden confundir el PSOE con Sánchez. Yo soy socialista, pero no puedo votar a Pedro Sánchez y a esta banda que va con él.»

El sentir de muchos militantes del PSOE

Tomás Gómez, como socialista, respaldó las palabras de Felipe González y expresó que ese es «el sentir de muchos militantes y miles de ciudadanos» que rechazan la figura de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. «No es el único que va a abstenerse o no votar al PSOE». «Espero que los próximos días sigan saliendo antiguos dirigentes del partido», añadió durante su discurso.

El ex dirigente madrileño lleva semanas criticando duramente el funcionamiento orgánico del PSOE actual, señalando la existencia de un ambiente donde se castiga o excluye a la disidencia: «Si se atreven, que lo hagan. Basta ya del miedo y de esa dictadura interna, que no puedes hablar ni ser crítico porque te echan, te excluyen, te recortan y te meten en una habitación oscura encerrado».

Conflicto Tomás Gómez y Pedro Sánchez

El conflicto de ambos socialistas surgió en 2015, donde Pedro Sánchez destituyó a Gómez como candidato a la Comunidad de Madrid. Gómez considera que él fue el primer «ensayo clínico» o de laboratorio de los métodos de control del sanchismo. Desde su punto ideológico, desde la llegada de Sánchez al poder, «el PSOE no es el PSOE». Su discurso se apoya en que el proyecto socialdemócrata tradicional ha sido escrutado por una corriente populista, definiendo al partido actual como «Podemos o el 15-M con otra etiqueta».

Con múltiples argumentos en la mano, Gómez acusa al sanchismo de haber corrompido una marca histórica de más de 140 años de historia.