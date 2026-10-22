Tomás Gómez, ex secretario del PSOE de Madrid, sobre Pedro Sánchez: «Cuando alguien se desvía un poquito, va y lo liquida»

El PSOE afronta otra crisis interna en Palencia tras la decisión de la dirección nacional de modificar la candidatura al Congreso de los Diputados para las elecciones generales del 29-N. El reemplazo de Álvaro Bilbao, que contaba con el apoyo de sus compañeros, por la diputada Mariluz Martínez Seijo ha derivado en la renuncia conjunta de los cuatro afiliados de la lista.

La decisión tomada desde Ferraz provocó el reproche inmediato de Miriam Andrés, la alcaldesa palentina y secretaria provincial. «Vosotros, por quinta vez, os habéis pasado la voz de la militancia por el forro», manifestó a través de su cuenta de X.

La dirigente del PSOE no ha sido la única en alzar la voz. Tomás Gómez, exsecretario general del PSOE de Madrid, se ha sumado a la opinión de su compañera de partido en el programa Horizonte y apuntó que es una situación habitual desde que Pedro Sánchez se instaló en la Moncloa.

Tomás Gómez, firme de nuevo contra Sánchez

Gómez volvió a criticar las actuaciones del presidente del Gobierno, afirmando que lo acaecido en Palencia no es nada nuevo. «La propia Miriam Andrés, de la que tengo una excelente opinión y es una persona con una formación y una capacidad intelectual de primer nivel, ya lo dijo hace años. Cuando me echó Pedro Sánchez, ella habló con algunos senadores y les dijo: ‘Ojo, que lo que ha hecho con Tomás lo va a hacer uno por uno con vosotros’», confesó el militante socialista.

Gómez fue tajante y garantizó que Sánchez se «carga» a todo al que percibe como una «amenaza». «No son sumisos al líder, tienen criterio propio y hay cosas que ven como barbaridades. Cuando alguien se desvía un poquito, va y lo liquida», defendió Gómez.

El ex dirigente socialista sostuvo su argumento con algunos ejemplos. «Palencia es un territorio achicharrado permanentemente por Ferraz; en Badajoz impone a su hombre de confianza, que es Quintana, y a Emiliano García-Page le marca», y sentenció: «Pedro Sánchez ha dicho: ‘El PSOE soy yo y, por lo tanto, aquí se hace lo que yo digo’».