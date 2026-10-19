Dimite toda la lista del PSOE de Palencia al Congreso al cambiar Ferraz al número uno

Los cuatro nombres de la lista impulsada por la militancia del PSOE de Palencia, encabezada por Álvaro Bilbao, han decidido dimitir de sus puestos. Lo hacen en señal de rechazo a la decisión del Comité Federal de reemplazar a Bilbao por la diputada Mariluz Martínez Seijo.

Este lunes, Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso han informado a la Permanente provincial de su renuncia definitiva a formar parte de la candidatura socialista por Palencia en los comicios generales del 29 de noviembre.

Según han explicado ambos, y tal como recoge el comunicado emitido por el PSOE de Palencia, la resolución de la Comisión Federal de Listas —después avalada por el Comité Federal— entra en clara contradicción con el criterio mayoritario de los afiliados palentinos, que respaldaron de manera casi unánime a Álvaro Bilbao como cabeza de lista.

La propuesta elaborada por el Comité Provincial, que obtuvo 77 votos a favor y solo una abstención, y que contó con el apoyo de todas las agrupaciones locales de la provincia, fue descartada por la Comisión de Listas. En su lugar, se eliminó a Bilbao y se situó a la actual parlamentaria en el primer puesto.

Esta actuación ha generado un profundo descontento entre quienes habían sido propuestos en un primer momento. Con su renuncia, aseguran que pretenden «dejar claro el escaso peso que se ha otorgado a la voluntad de la militancia», que con su voto apostó por un candidato distinto al que finalmente aparecerá en las papeletas.

A las renuncias de Luis Ángel Marín y Alicia García se suman las de los dos suplentes de la lista inicial, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos, quienes también han notificado que no figurarán en la candidatura.