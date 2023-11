La alcaldesa de Palencia, Miriam de Andrés (PSOE), ha reconocido que está en contra de la amnistía que el secretario general de su partido y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, va a conceder a los independentistas catalanes. «No estoy de acuerdo con la amnistía», se ha pronunciado, tajante, en sus redes sociales.

De Andrés, que ganó las elecciones municipales del pasado 28 de mayo con un 36,83 % de los votos que se transformaron en 10 concejales en el Ayuntamiento, ha explicado que no se ha pronunciado antes sobre este extremo porque no quería, como secretaria general del PSOE de Palencia, «influir en los militantes» con su opinión.

Los militantes del PSOE están llamados a participar en una votación promovida por Ferraz para avalar, o no, los polémicos pactos de Pedro Sánchez para la investidura, que incluyen la amnistía a los golpistas catalanes, y cuyos resultados se van a dar a conocer, previsiblemente, en la noche de este sábado.

«Los nacionalismos siempre me han parecido lo más alejado al socialismo. La igualdad tiene que seguir siendo inherente a nuestras siglas», ha proclamado la alcaldesa de Palencia, antes de asegurar que «la cohesión territorial es parte de esa igualdad».

— Miriam Andrés (@mndres) November 3, 2023