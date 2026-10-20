Sánchez los prefiere grandes tenedores a críticos: la nº 1 impuesta en Palencia tiene 8 inmuebles y cobra 1.438 € en alquileres

El PSOE de Pedro Sánchez ha preferido imponer a la diputada María Luz Martínez Seijo como número 1 de su lista para el Congreso en Palencia frente a Álvaro Bilbao, el propuesto por la militancia provincial que encabeza la alcaldesa palentina, Miriam Andrés. En su última declaración de bienes, Martínez Seijo declaró 8 inmuebles en propiedad e indicó que cobraba 1.438 euros en alquileres.

La diputada socialista tiene cuatro viviendas en Valladolid, dos de ellas adquiridas por compraventa y las otras por herencia. Otra de las casas se ubica en Guardo (Palencia), adquirida por compraventa. A su vez, cuenta con tres garajes en Valladolid.

En su última declaración de bienes en el Congreso de los Diputados, fechada en junio de 2026, reflejó haber recibido 1.438,02 euros por «arrendamiento de viviendas».

Además de ello, declaró tener 186.552 euros en un fondo de inversión, otra cuenta de ahorros con 169.951 euros y una «cartera gestionada» en la que ha destinado 365.165 euros.

Además de ello, la diputada socialista ha declarado tener tres vehículos: un Skoda Soaceback, un Kia Sportage y un Renault Arkana.

Ferraz contra el PSOE de Palencia

La diputada impuesta por Ferraz provocó una dimisión en cascada. Este lunes, Luis Ángel Marín Paredes y Alicia García Alonso informaron a la Permanente provincial de su renuncia definitiva a formar parte de la candidatura socialista por Palencia en los comicios generales del 29 de noviembre.

Según explicaron ambos, y tal como recoge el comunicado emitido por el PSOE de Palencia, la resolución de la Comisión Federal de Listas —después avalada por el Comité Federal— entra en clara contradicción con el criterio mayoritario de los afiliados palentinos, que respaldaron de manera casi unánime a Álvaro Bilbao como cabeza de lista.

La propuesta elaborada por el Comité Provincial contó con 77 votos a favor y solo una abstención tras haber obtenido el apoyo de todas las agrupaciones locales de la provincia. Sin embargo, la Comisión de Listas la descartó y suprimió el nombre de Bilbao para poner en el primer puesto a Martínez Seijo.

En un comunicado, los dimitidos quisieron «dejar claro el escaso peso que se ha otorgado a la voluntad de la militancia», que con su voto apostó por un candidato distinto al que finalmente aparecerá en las papeletas.

A las renuncias de Luis Ángel Marín y Alicia García se suman las de los dos suplentes de la lista inicial, Luis Fernando Cantero Mena y Mireia Barrios Bernardos, quienes también han notificado que no figurarán en la candidatura.