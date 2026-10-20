Sánchez destituye a Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana en plena DANA

Pedro Sánchez ha destituido a la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, para que prepare su candidatura de cara a las elecciones generales del 29-N. Su sustituto será Roger Llanes, el hasta ahora director de la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas de la DANA.

Este cambio se ha producido cuando la Comunidad Valenciana afronta una nueva DANA, que ha dejado hasta el momento tres fallecidos: una mujer de 79 años y un hombre de 64 en Oliva y una mujer en Sagunto.

Pilar Bernabé encabezará la lista del PSOE en la provincia de Valencia de cara a los próximos comicios, por encima de Rebeca Torró y el actual ministro de Hacienda, Arcadi España. Es, además, la candidata de los socialistas a la Alcaldía de Valencia para las municipales que se celebrarán en 2027.

Así, al frente de la delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana quedará Roger Llanes, según ha adelantado el diario Levante. Desde la creación del Comisionado Especial para la Reconstrucción de la DANA, dirige la Oficina de Coordinación e Impulso de la Ejecución de las Ayudas.

Además, en el Gobierno de Ximo Puig en la Generalitat, ocupó la Dirección General de Agricultura y posteriormente la Secretaría Autonómica de Agricultura. También ha desempeñado responsabilidades orgánicas en el PSPV-PSOE como responsable del área agrícola.

Estos días la Comunidad Valenciana, especialmente las comarcas de la Safor y la Marina Alta, afrontan una DANA que ha recordado a las mortíferas inundaciones de 2024. Las lluvias torrenciales han dejado, hasta el momento, tres fallecidos, dos en Oliva y una en Sagunto, así como importantes daños materiales. Según la previsión, este temporal está perdiendo fuerza y ya se dirige hacia Cataluña.