Muere una mujer en Sagunto (Valencia) en la DANA y la UME se despliega en Oliva tras una noche de lluvias torrenciales

Una mujer hallada muerta tras meterse en el mar la tarde del domingo en Sagunto (Valencia) se ha convertido en la primera víctima mortal de la DANA Adam, que desde el pasado sábado azota las provincias de Valencia y Alicante. Unidades del tercer batallón de intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) han salido de su base de Bétera, en Valencia, para sumarse, junto a los servicios de emergencias, a los avisos de inundaciones en Oliva (Valencia), donde las precipitaciones han superado los 400 litros. Un total de 28 municipios de la provincia de Valencia y otros 17 de la de Alicante han suspendido las clases a causa de la DANA. La medida afecta a un total aproximado de 87.000 alumnos. La Generalitat y la Delegación de Gobierno piden a la población de las comarcas afectadas confinarse y subir a las plantas altas.

En Els Poblets (Marina Alta, Alicante) el río Girona se ha desbordado hace una hora, tal como ha avisado el Ayuntamiento en su perfil de Facebook. Y ha provocado inundaciones ya en sus proximidades. También, se ha desbordado el río Vaca, en tavernes de Valldigna, donde la situación ya era crítica a las 07:00 horas de este lunes. En Pego, el Ayuntamiento ha pedido a los vecinos que no salgan tampoco de sus casas. Todos los accesos a la localidad están cortados, según ha informado también el Ayuntamiento de esta última localidad. En Pego, las lluvias han superado los 475 litros por metro cuadrado esta madrugada en acumulado.

Pasadas las 07:50 horas, Emergencias ha lanzado un nuevo mensaje, Es Alert , dirigido al litoral sur de la provincia de Valencia y al norte de la de Alicante. El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha sido tajante tras la reunión de coordinación de las 07:00 horas en torno a la situación en esas zonas: «No se puede circular. Deben permanecer en sus casas. Está habiendo lluvias intensas y continuadas que están produciendo inundaciones». Estas zonas pueden ser cruzadas. Valderrama ha confirmado, también, que hay «muchas personas atrapadas».

En concreto, en Oliva, se han alcanzado los 419 litros; en Real de Gandía, 290; en Palmera, 261; y en Villalonga se han superado los 307. Todo ello, en la comarca de La Safor. En Gandía, la situación a esta hora es de temor por la crecida por el barranco de Beniopa.

En Vall de Ebo, ya en la Marina Alta, se han superado registros de 384 litros y en Pego las precipitaciones también han estado por encima de los 475 litros. En Jávea, ha sido desalojado un camping y otras 26 viviendas en las zonas próximas al barranco. Esta madrugada, un total de 135 personas han sido alojadas por Cruz Roja en esa localidad.

En Valencia, las lluvias, según los registros recogidos hasta las 06:30 horas de este lunes, las precipitaciones máximas se han producido en El Saler, con 28,40 litros por metro cuadrado. No obstante, en Valencia solo permanecen abiertos dos túneles urbanos. El resto ha sido cerrado. El Ayuntamiento ha pedido a los conductores que no retiren las vallas que impiden los accesos.

En la provincia de Alicante, el Consorcio de Bomberos de la Diputación ha efectuado un total de 65 intervenciones entre las 20:15 horas de este pasado domingo y las 07:43 horas de este lunes.

Las intervenciones se han concentrado en la Marina Alta, con un total de 31 en Pego y otras 25 en Jávea. En esta última localidad, las actuaciones de los bomberos se han producido entre las 20:30 y las 01:00 horas. A partir de ese momento y hasta las 04:00 horas, se han centrado en Pego.

Sobre todo, los bomberos han trabajado en achiques de agua en garajes, sótanos y viviendas, así como por filtraciones de agua y vehículos bloqueados por la lluvia que no pueden seguir su marcha. También en algún desbordamiento de cauce.

A esta hora continúan activos los dos puestos de mando avanzados en esa misma comarca, con dotaciones de los parques de Benidorm, Cocentaina y Crevillente. También se han activado cuatro unidades de bomberos forestales con dos vehículos. Estos últimos, controlan permanentemente los cauces de los ríos.