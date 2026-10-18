Adif interrumpe el servicio de Cercanías en las zonas afectadas por las lluvias en la Comunidad Valenciana a partir de esta noche

Adif ha informado este domingo de que se va a interrumpir la circulación de las líneas de Cercanías en la Comunidad Valenciana en las zonas afectadas por las fuertes lluvias provocadas por la DANA Adam que ha obligado a declarar la alerta roja por lluvias. El cierre del tráfico ferroviario se ha producido a partir de las 20:00 horas y afectará a las líneas de Cercanías C1 (Valencia Estación Norte-Gandía) y C2 (Valencia Estación Norte-Moixent).

La interrupción de la circulación de Cercanías se mantendrá hasta nuevo aviso y Adif ha recomendado a través de sus redes sociales que los usuarios del servicio consulten el estado de la red ferroviaria a través de los canales oficiales.

Renfe ya había puesto en marcha su protocolo de actuación ante fenómenos meteorológicos adversos (FMA), que establece un marco de anticipación, coordinación y toma de decisiones ante episodios meteorológicos adversos con potencial afección a la infraestructura y al servicio. De acuerdo con este protocolo, Renfe ha indicado que mantiene una vigilancia reforzada en los tramos y franjas horarias de mayor riesgo y adaptará el servicio a la evolución de las condiciones meteorológicas y del estado de la infraestructura.

Precisa asimismo que las previsiones que se manejan proceden de un convenio de Aemet con Adif, que informa de los niveles de alerta sobre la traza ferroviaria con una resolución de 3 kilómetros, más precisa que la de los avisos generales.

La DANA Adam ha obligado a la Aemet a declarar la alerta roja por lluvias y tormenta en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. Las lluvias han golpeado la Comunidad Valenciana desde el pasado viernes, provocando crecidas en barrancos.