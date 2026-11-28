Los descuentos al transporte público seguirán vigentes en 2027. Justo antes de que se celebren la elecciones, el Gobierno ha aprobado la prórroga de las ayudas que afectan a distintos abonos y títulos de viaje, con rebajas que cambian según la edad, el servicio utilizado y la administración que lo gestione. En algunos casos, el descuento será total y, para determinados jóvenes, habrá abonos mensuales desde 10 euros.

Las nuevas condiciones empezarán a aplicarse el 1 de enero. Aun así, no todos los precios dependen únicamente del Estado. En buena parte del transporte urbano e interurbano, las comunidades autónomas y los ayuntamientos tendrán que mantener también su aportación para que las bonificaciones continúen en los mismos términos que durante 2026.

Ya es oficial: aprobados los descuentos al transporte público para 2027

Una de las novedades más destacadas afecta a los servicios de Cercanías. Los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2012 podrán adquirir un abono mensual nominativo por 10 euros, siempre que cumplan los requisitos de nacionalidad o residencia establecidos. El título permitirá viajar durante un mes por todas las zonas del núcleo de Cercanías correspondiente. Para el resto de usuarios también habrá un abono mensual de tarifa plana, aunque en este caso el precio será de 20 euros.

Los menores nacidos entre 2013 y 2027 podrán viajar con un abono nominativo gratuito, de manera que para este grupo la bonificación alcanza el 100%. La medida se mantendrá durante todo el próximo año.

Descuentos del 50% para los menores de 26 años

El paquete aprobado también mantiene las rebajas para los títulos de transporte joven. Los abonos y tarjetas multiviaje destinados a menores de 26 años tendrán una reducción del 50% sobre su precio habitual. En el caso de los menores, la gratuidad se mantiene en determinados títulos de transporte colectivo. De esta forma, niños y jóvenes seguirán siendo los grupos con mayores bonificaciones durante 2027.

En cambio para los viajeros de más edad, el esquema es diferente. El Estado aporta una parte del descuento y las comunidades autónomas o entidades locales pueden completar esa rebaja con fondos propios.

El descuento general puede llegar al 40%

En los abonos y títulos multiviaje de carácter general, el Gobierno mantiene inicialmente una aportación equivalente al 20% del precio. Para que el usuario siga disfrutando de una rebaja del 40%, la administración autonómica o local correspondiente deberá sumar otro porcentaje similar. Esto significa que el descuento final no será exactamente igual en todo el país. Cada comunidad y cada consorcio de transportes tendrá que aprobar su parte y decidir cómo aplica las ayudas dentro de su sistema tarifario.

Puede ocurrir entonces que muchos viajeros podrán seguir pagando precios parecidos a los de 2026 si sus administraciones mantienen la bonificación complementaria. Si no lo hacen, la rebaja será menor.

La aportación estatal podría reducirse en verano

El esquema aprobado para 2027 incluye además una cláusula que permite revisar la financiación estatal durante la segunda mitad del año. Entre julio y diciembre, el Gobierno podrá reducir en hasta 10 puntos el porcentaje que cubre en los títulos generales. Esa posible revisión dependerá de factores como la evolución de la demanda, el gasto acumulado y el presupuesto disponible para estas ayudas. No supone necesariamente que el descuento desaparezca, pero sí que la aportación estatal podría pasar del 20% al 10%. En ese caso, las comunidades autónomas tendrían la posibilidad de mantener la rebaja completa con recursos propios o adaptar los precios a la nueva financiación disponible.

Canarias y Baleares mantendrán la gratuidad

El decreto mantiene condiciones especiales para Canarias y Baleares. En ambas comunidades seguirán aplicándose bonificaciones del 100% en determinados abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre. También continúan medidas específicas para algunos servicios de Cercanías, como ocurre en Asturias y Cantabria, donde determinados viajeros recurrentes podrán seguir utilizando títulos gratuitos. Estas excepciones forman parte de un sistema de ayudas que ya no funciona de la misma forma en todo el territorio, sino que combina medidas estatales con decisiones autonómicas y locales.

Las ayudas comenzaron en 2022

Las bonificaciones al transporte público empezaron a aplicarse de forma generalizada en septiembre de 2022. Desde entonces se han ido prorrogando mediante distintos decretos, primero por periodos cortos y después con medidas más estables para determinados colectivos como jóvenes o personas en situación de desempleo. Con el paso de los años, el sistema ha ido cambiando. La gratuidad se ha concentrado en los menores, los jóvenes mantienen descuentos elevados y el resto de viajeros depende en mayor medida de la financiación compartida entre administraciones.

La diferencia esta vez es que las condiciones para 2027 ya están aprobadas antes de que termine noviembre y de la celebración de las elecciones del 29N. De este modo sabemos con antelación que buena parte de las ayudas que estarán en vigor desde enero. Aun así, habrá que estar pendientes de lo que decidan las comunidades autónomas y los ayuntamientos pero lo que sí parece confirmado es que los descuentos continuarán en 2027, con abonos desde 10 euros al mes, transporte gratuito para algunos menores y bonificaciones que pueden llegar al 100%.