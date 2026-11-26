El Gobierno de Pedro Sánchez castiga a los españoles que se compran un coche nuevo. Entre 2018 y 2025, coincidiendo con la etapa del socialista en el Palacio de la Moncloa, el importe medio del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, más conocido como impuesto de matriculación, aumentó más de un 60%, pasando de los 377 euros hasta 604 euros por vehículo. Un gravamen al que también habría que sumar que el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) estimado por automóvil registró un incremento de más de 1.300 euros hasta aproximarse a los 5.000 euros por unidad.

Así lo explica el informe La economía del sector de la distribución de vehículos en España, elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, al que ha tenido acceso este diario, que revela que durante este periodo, el precio final estimado de un vehículo nuevo ha pasado de estar cerca de los 21.000 euros hasta casi los 29.000 euros.

El citado documento revela que la evolución de los principales impuestos asociados a la matriculación, tanto el IEDMT como el IVA, ha ido elevando, de forma constante, el coste fiscal asociado a la compra del vehículo nuevo. Tal es así que, aunque las matriculaciones hayan mostrado una trayectoria irregular, la carga impositiva por vehículo no ha dejado de crecer.

Entre 2018 y 2025, el IEDMT medio ha crecido más de un 60%, desde los 377 hasta 604 euros, mientras que la recaudación total de dicho impuesto ha aumentado un 45,3%, pasando de 514 millones de euros en 2018 a 747 millones en 2025. Mientras, el IVA estimado por automóvil roza, en 2025, los 5.000 euros, lo que supone un aumento de más de 1.300 euros por vehículo desde 2018.

Sablazo fiscal de Sánchez al automóvil

Este encarecimiento fiscal se suma al aumento de los precios de fábrica, a los shocks de oferta de los últimos años y a una creciente presión fiscal empresarial. En este contexto, los consumidores aplazan la renovación de su antiguo vehículo y, cuando necesitan cambiar de vehículo, optan por el mercado de ocasión, donde la presión fiscal es menor y el desembolso inicial resulta más accesible. De este modo, la fiscalidad no solo incrementa el coste del vehículo nuevo, sino que contribuye a reforzar el liderazgo del mercado de segunda mano dentro del comportamiento de compra de los hogares.

Además, la evolución del precio final estimado de vehículos nuevos refleja cómo la carga fiscal se ha convertido en un factor decisivo para el encarecimiento del automóvil. Desde 2018, el coste total de un vehículo de nueva matriculación ha pasado de estar cerca de los 21.000 euros hasta casi los 29.000 euros en 2025. Este salto no solo se explica por la base imponible media, sino por el peso creciente del IVA y del IEDMT, que cada año añaden más presión sobre el precio final del producto.

A la fiscalidad asociada a la adquisición se suman los tributos derivados de su transferencia, propiedad y utilización, así como los vinculados al consumo de combustible, mantenimiento, reparación y aseguramiento, y, junto a ellos, los derivados del empleo que genera el sector. Solo las cotizaciones sociales del sector de la automoción se sitúan en unos 4.200 millones.

Un sector estratégico

Por su parte, las estimaciones recogidas en el informe muestran que la fiscalidad asociada a los carburantes es de, aproximadamente, 23.000 millones de euros; la relacionada con la adquisición de vehículos nuevos alcanza los 6.700 millones, mientras que la correspondiente al mantenimiento, reparación y repuestos se sitúa en, aproximadamente, 6.000 millones, y la del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica en torno a 3.000 millones de euros.

Su importancia empresarial se corresponde con un significativo volumen de actividad. En 2024, la venta y reparación de vehículos alcanzó una facturación cercana a los 110.000 millones de euros, equivalente, aproximadamente, al 7% del PIB, manteniendo un peso relativamente estable durante los últimos años. Si se considera el conjunto de la automoción, incorporando también la fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, la facturación ascendió a 207.000 millones de euros, el 13% del PIB. Al incorporar los servicios vinculados al automóvil, la facturación agregada asciende a 357.000 millones de euros, equivalentes al 22,3% del PIB.