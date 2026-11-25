Nuevo escándalo con el contrato de 51 millones de euros de la Dirección General de Tráfico (DGT) al Grupo Eliance. El operador de servicios de aviación especializado en aeronaves de ala fija y rotatoria recibió dinero para la renovación de 11 sistemas de cámaras en los helicópteros Pegasus, incorporando equipos de detección de velocidad con las correspondientes acreditaciones metrológicas del Centro Español de Metrología (CEM), los cuales nunca se instalaron.

Así lo han explicado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han señalado que «uno de los grandes compromisos del Grupo Eliance, tras ganar el concurso para gestionar los helicópteros de la DGT, era la renovación tecnológica de los sistemas de vigilancia Pegasus».

Nuevo escándalo con el contrato de la DGT a Eliance

«El contrato, con una dotación total de 51.140.453,94 euros en 38 meses, contemplaba la renovación de 11 sistemas de cámaras, incorporando equipos de detección de velocidad con las correspondientes acreditaciones metrológicas del Centro Español de Metrología (CEM), dentro de los plazos contractualmente establecidos», han añadido las citadas fuentes.

El objetivo de renovación en el primer año no se habría materializado y ahora la compañía se ha declarado en preconcurso de acreedores, provocando una grave crisis en el servicio de vigilancia aérea, con sólo cuatro helicópteros operativos. Por lo que la puesta en marcha de nuevos equipos de detección de velocidad ya parece misión imposible.

Eliance tampoco cumplió uno de los objetivos principales del nuevo contrato, que era incrementar significativamente la actividad de vigilancia aérea. La DGT había previsto alcanzar aproximadamente 5.544 horas de vuelo anuales, prácticamente el doble de las realizadas en ejercicios anteriores.

Sin embargo, según los datos operativos facilitados para esta información, las horas efectivamente realizadas durante el primer año no habrían alcanzado siquiera la mitad de esa previsión. Esta diferencia obligaría a examinar las condiciones contractuales, los indicadores de disponibilidad y las posibles consecuencias económicas de una ejecución inferior a la prevista.

Sanciones por 2,5 millones

No obstante, el organismo que dirige Pere Navarro era conocedor de los problemas que atravesaba el Grupo Eliance, ya que antes de firmar la adjudicación, el operador ya acumulaba sanciones por valor de 2,5 millones de euros por incumplimientos en servicios públicos de otras administraciones.

Tal y como adelantó OKDIARIO, los problemas de Eliance con diferentes administraciones públicas ya existían antes de ganar el contrato de Tráfico. En marzo de 2025, seis meses antes de la adjudicación, la Generalitat de Cataluña había informado de sanciones acumuladas por aproximadamente 2,5 millones de euros vinculadas a incumplimientos en el servicio de helicópteros medicalizados del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Una sanción a la que hay que sumar la impuesta por la Xunta de Galicia el pasado 21 de marzo de 2025 por incumplimientos de contrato reiterados. La empresa acumulaba 77 expedientes por posibles incidencias en el servicio, de los cuales 16 habían concluido con penalizaciones por unos 145.000 euros. También existían antecedentes en Baleares, Madrid y Extremadura con multas menores.

Ante esta situación, las citadas fuentes han señalado que «la Unidad de Medios Aéreos y otras herramientas de seguridad vial de la DGT han demostrado sobradamente su utilidad como pilares de la prevención de la seguridad vial, ya que a partir de 1989 han logrado reducir en un 80% el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico».