La Dirección General de Tráfico (DGT) adjudicó por 51 millones de euros al Grupo Eliance un contrato de operación, mantenimiento y modernización de los helicópteros Pegasus, con una duración inicial de 38 meses. Uno de los objetivos que perseguía el organismo dirigido por Pere Navarro era aumentar las horas de vuelo de estos dispositivos de vigilancia hasta duplicarlas. Lejos de cumplirse, la compañía no ha alcanzado ni siquiera la mitad de los servicios acordados.

Así lo han señalado fuentes cercanas a la situación, en conversaciones con este diario, que han confesado que «uno de los objetivos principales del nuevo contrato era incrementar significativamente la actividad de vigilancia aérea; tanto es así que la DGT había previsto alcanzar aproximadamente 5.544 horas de vuelo anuales, prácticamente el doble de las realizadas en ejercicios anteriores». «Sin embargo, las horas efectivamente realizadas durante el primer año de contrato, es decir, el periodo de 2025, no habrían alcanzado la mitad de la previsión realizada por el organismo», han añadido.

Problemas con los Pegasus de la DGT

Ante esta situación, las citadas fuentes explican que «esta diferencia obligaría a examinar las condiciones contractuales, los indicadores de disponibilidad y las posibles consecuencias económicas de una ejecución inferior a la prevista».

Este no es el compromiso que no habría cumplido Eliance. La compañía firmó en el contrato con la DGT la renovación tecnológica de los sistemas de vigilancia Pegasus, con la instalación de 11 cámaras nuevas de nueva generación, incorporando equipos de detección de velocidad con las correspondientes acreditaciones metrológicas del Centro Español de Metrología (CEM), dentro de los plazos contractualmente establecidos. Cambio que no se ha llevado a cabo en el primer año.

No obstante, el problema ahora es que el Grupo Eliance se ha declarado en preconcurso de acreedores, provocando una grave crisis en el servicio de vigilancia aérea, con sólo cuatro helicópteros operativos. La eventual presentación de un concurso de acreedores con solicitud de liquidación supondría un nuevo escenario para la DGT, que tendría que garantizar la continuidad de la vigilancia aérea y determinar las consecuencias jurídicas y económicas sobre el contrato.

Sanciones de 2,5 millones para Eliance

Antes de adjudicar este contrato, el organismo que dirige Pere Navarro era conocedor de los problemas que arrastraba la empresa, ya que antes de firmar con la DGT, Eliance ya acumulaba sanciones por valor de 2,5 millones de euros por incumplimientos en servicios públicos de otras administraciones.

En marzo de 2025, seis meses antes de la adjudicación a nivel estatal, la Generalitat de Cataluña había informado de sanciones acumuladas por aproximadamente 2,5 millones de euros vinculadas a incumplimientos en el servicio de helicópteros medicalizados del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Una sanción a la que hay que sumar la del 21 de marzo de 2025 interpuesta por la Xunta de Galicia por incumplimientos reiterados. La empresa acumulaba 77 expedientes por posibles incidencias en el servicio, de los cuales 16 habían concluido con penalizaciones por unos 145.000 euros.

También existían antecedentes similares con Eliance en Baleares, Madrid y Extremadura. Todos estos antecedentes se produjeron antes de septiembre de 2025, fecha en la que la DGT firma el contrato con Eliance. Pese a ello, el organismo público confió en la compañía uno de los principales servicios de vigilancia aérea de las carreteras españolas.