Netun Solutions SL, la empresa inventora de la baliza V16, ha entrado en preconcurso de acreedores a pesar de haber recibido más de 2,2 millones de euros en ayudas públicas del Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años. La compañía que consiguió homologar el primero de estos dispositivos, cuya obligatoriedad de uso impuso la Dirección General de Tráfico (DGT) desde el pasado 1 de enero, achaca ahora esta situación a las bajas ventas y una demanda menor de la prevista.

Así lo han confirmado fuentes cercanas a la empresa, en conversaciones con OKDIARIO, señalando que «Netun Solutions SL ha presentado una comunicación de apertura de negociaciones con acreedores al amparo del Artículo 585 del Texto Refundido de la Ley Concursal, dentro del marco preconcursal, como herramienta legal de protección para reordenar determinados compromisos industriales y financieros».

No obstante, las mismas fuentes han insistido en que Netun Solutions SL continúa operando con normalidad, atendiendo a sus clientes y manteniendo tanto la homologación como la conexión con DGT 3.0. Además, han subrayado que la compañía cuenta con otras líneas de negocio, como los conos conectados o los chalecos inteligentes, que garantizan la viabilidad de la misma.

Los inventores de la baliza V16, en preconcurso

Habitualmente, las empresas que recurren a este tipo de procedimientos buscan renegociar la deuda, refinanciar los préstamos, pactar las quitas o los aplazamientos, encontrar nuevos inversores o, en los casos más extremos, aprobar un plan de reestructuración con el objetivo de evitar el concurso de acreedores y dar margen para reorganizar la situación financiera.

En este caso, la compañía asegura que el preconcurso de acreedores, adelantado por El Debate, se debe a las bajas ventas de los dispositivos para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución del triángulo, pese a su obligatoriedad. Motivo por el que Netun Solutions SL esperaba tener una demanda mucho mayor de la registrada, ya que se estima que sólo la mitad de los conductores circula con una baliza V16.

Ayudas a los inventores de la baliza V16

Esta situación llama la atención después de que la compañía especializada en soluciones de seguridad vial haya recibido un total de 2.268.671,50 euros entre subvenciones y avales públicos desde 2022. En concreto, Netun Solutions SL recibió una ayuda de 10.000 euros del Kit Digital en abril de 2022. Ese mismo año también obtuvo un aval ICO de 520.000 euros y una subvención de 3.478,50 euros de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

Ya en el año 2023, los inventores de la baliza V16 consiguieron otro aval ICO de 1,2 millones de euros, además de una nueva ayuda de 5.193 euros de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Por último, en abril de 2024, Netun Solutions SL recibió un tercer aval ICO de 530.000 euros, que, cabe recordar, no son subvenciones directas, sino garantías públicas vinculadas a préstamos bancarios.

Incentivos estatales que ayudaron a la compañía a crecer, ya que Netun Solutions SL, que comercializa esta baliza desde 2016, cerró el ejercicio de 2018 con una facturación total de 962.788,06 euros. Sin embargo, seis años después, acabó 2024 (último año del que se disponen datos) con una cifra de negocio que alcanzó los 10.637.913,19 euros, lo que se traduce en un incremento de un 1.000% desde la constitución de la sociedad. Esto es, multiplicó por 11 su cifra de negocio, como informó OKDIARIO.