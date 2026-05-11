Pere Navarro, director de la DGT pone fin a las dudas del futuro de la baliza V-16 en España y sentencia: «No hay marcha atrás»

El director general de Tráfico, Pere Navarro, ha respaldado con firmeza la implantación de la baliza V-16 en España, subrayando que su uso es ya una realidad consolidada sin posibilidad de retroceso. Durante su intervención en la jornada «Peatones y seguridad vial» celebrada en La Coruña, destacó que el dispositivo «ha venido para quedarse, no hay marcha atrás», remarcando su papel como elemento clave en la seguridad vial.

El sistema no se limita a emitir una señal luminosa de aviso, sino que también envía la posición del vehículo en tiempo real a la plataforma DGT 3.0, lo que permite agilizar la actuación de los servicios de emergencia y advertir al resto de conductores de la situación en la vía. Tras el visto bueno de la Comisión Europea para su uso en otros estados miembros, Navarro ha sostenido que «deberíamos estar orgullosos».

Pere Navarro defiende la implantación de la baliza V-16 en España

La baliza V16 es el único dispositivo de preseñalización de peligro autorizado en España a partir del 1 de enero de 2026, sustituyendo definitivamente a los triángulos de emergencia. Por un lado, avisa a otros conductores mediante una luz intermitente de alta intensidad sobre la presencia de un vehículo detenido. Y, por otro lado, comunica la ubicación del vehículo a la plataforma de vehículo conectado DGT 3.0 para su información en tiempo real.

«Supone un salto adelante y nos sitúa como referentes europeos en seguridad vial. Permite señalizar sin salir del vehículo, evita riesgos innecesarios y aporta información vital a los demás usuarios de la vía. Los triángulos han cumplido su papel durante 26 años, pero la evolución tecnológica nos permite seguir progresando», asegura el director de Tráfico. Asimismo, recuerda que aproximadamente «uno de cada diez fallecidos en carretera es por atropello», subrayando la gravedad de este tipo de siniestros.

Según él, «todo son ventajas» porque «no hay que bajar del coche, tienen luz (a diferencia de los triángulos) y están conectadas», con unas 3.000 conexiones diarias registradas en la Dirección General de Tráfico según los datos actuales.

Conectividad

Una de las dudas más habituales en torno al uso de la baliza V-16 en España está relacionada con su conectividad. Muchos conductores piensan que estos dispositivos requieren una aplicación, conexión Bluetooth o vinculación con el teléfono móvil, pero en realidad no funciona así: no depende en absoluto del smartphone de los conductores para enviar la señal.

Según aclara la DGT, la baliza incorpora en su interior un chip GPS y una tarjeta SIM integrada no extraíble, que son los elementos responsables de la transmisión de datos. Por lo tanto, no es necesario descargar aplicaciones ni enlazar el dispositivo con el móvil.

Su uso es, por tanto, muy sencillo: se activa y queda conectada de forma automática, sin configuraciones adicionales. De este modo, se busca que cualquier conductor pueda utilizarla en una situación de emergencia de manera rápida y sin complicaciones.

El país europeo que más camina

Por otro lado, el director general de la Dirección General de Tráfico ha señalado que, en un contexto en el que se habla cada vez más del vehículo autónomo, conviene recordar un dato clave: España es «el país de Europa que más camina».

Según Pere Navarro, esta realidad se debe en parte a las condiciones climáticas y también al hecho de que existe una población envejecida que, en muchos casos, camina por recomendación médica o por motivos de salud. Aun así, ha advertido de la vulnerabilidad de los peatones, ya que alrededor de uno de cada diez fallecidos en carretera es víctima de un atropello, una proporción que aumenta hasta casi la mitad en el caso de los accidentes urbanos.

En este contexto, ha reflexionado sobre la situación coincidiendo con el quinto aniversario del límite de velocidad de 30 km/h en vías urbanas de un solo carril por sentido, en vigor desde el 11 de mayo de 2021. «Nuestras ciudades son de lo más seguro que hay. Los ayuntamientos están haciendo un gran esfuerzo porque el futuro de las ciudades se lo juegan en la movilidad. Queremos hacer un reconocimiento al inmenso esfuerzo que hacen a través de los planes de movilidad urbana y recordar que si la movilidad funciona, la seguridad vial puede funcionar», comentó tras poner a Bilbao como ejemplo, con un único fallecido en todo el año pasado.

También ha abordado la situación de los vehículos de movilidad personal, señalando que los patinetes eléctricos registraron un fallecido por atropello en 2025, mientras que en el caso de las bicicletas fueron dos, matizando que tanto usuarios de patinetes como de bicicletas suelen sufrir lesiones más graves en caso de accidente.

Por su parte, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, ha defendido que el futuro de las ciudades pasa por la educación vial, la seguridad en el tráfico y la reducción de la velocidad, apostando por la humanización del espacio urbano y por situar al peatón en el centro de las políticas de movilidad.