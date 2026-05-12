Netun Solutions SL culpa al Gobierno de Pedro Sánchez, dependiente de la Dirección General de Tráfico (DGT), del fracaso de la baliza V16 y sus bajas ventas a pesar de su implantación como dispositivo obligatorio para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución del triángulo. En esta guerra de intereses, fuentes cercanas a la compañía señalan al Ministerio de Interior, controlado por Fernando Grande-Marlaska, de no haber realizado una ambiciosa campaña para concienciar a los conductores.

«Una de las claves de las bajas ventas de la baliza V16 es la falta de comunicación y conocimiento suficiente en torno al producto y a su despliegue en el mercado, por lo que la demanda prevista no se ha materializado en los niveles esperados, en parte, porque no se ha trasladado de forma clara toda la información a los usuarios y sectores implicados», han señalado fuentes cercanas a la compañía en conversaciones con OKDIARIO.

De hecho, el pasado mes de abril, el propio Pere Navarro, director general de Tráfico, confesó que la campaña de implantación de la baliza V16 «se podía haber hecho mejor» para evitar las polémicas que ha generado.

Bajo nivel de adopción de la baliza V16

Según datos de Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), a los que ha tenido acceso este diario, en España se producen cerca de 11 millones de siniestros al año. De ellos, aproximadamente el 40% requiere asistencia en carretera, lo que equivale a más de 4 millones de intervenciones anuales. Esto supone una media de unas 12.000 asistencias diarias.

Sin embargo, el número de activaciones de balizas V16 conectadas se sitúa en torno a las 2.000 al día, según datos del Ministerio del Interior. Esta diferencia refleja que aproximadamente el 83% de las incidencias en carretera no están siendo señalizadas mediante este tipo de dispositivos conectados.

Para Netun Solutions SL, este desfase evidencia un problema relevante en la adopción de una solución que, además de mejorar la visibilidad del vehículo detenido, permite su geolocalización en tiempo real y la comunicación directa con la plataforma DGT 3.0, facilitando así la alerta a otros conductores y reduciendo el riesgo de atropellos.

La baja tasa de uso de las balizas conectadas puede estar relacionada con factores como la falta de información sobre la obligatoriedad de estos dispositivos, sobre sus ventajas frente a otros métodos e incluso la confusión que sigue existiendo entre los conductores sobre las diferencias entre las balizas conectadas y las que no lo son.

Bajas ventas

Pese a que desde el pasado 1 de enero todos los vehículos están obligados por ley a llevar una V16 conectada, más de la mitad del parque móvil español se encuentra en una situación de ilegalidad sin ser consciente de ello. Un reciente estudio de opinión muestra que millones de conductores desconocen qué baliza es válida conforme a la normativa, no saben cómo deben actuar ante una avería o siniestro, ni han recibido información clara y accesible por parte de las instituciones responsables.

La ausencia de campañas informativas efectivas y continuadas está provocando incertidumbre, errores en la toma de decisiones y, en última instancia, un riesgo innecesario para la seguridad vial.