Cuatro meses después de su entrada en vigor, la DGT ha reconocido el fracaso de la implantación de la baliza V16 como dispositivo para señalizar averías y accidentes en carretera, en sustitución del triángulo. El organismo dirigido por Pere Navarro ha admitido que se podía haber realizado una campaña de información mejor para llegar al ciudadano y evitar las polémicas que ha generado.

Así lo ha señalado el director general de Tráfico, Pere Navarro, en la presentación de una campaña de concienciación de la Fundación Abertis sobre el peligro de la somnolencia al volante, en la que ha confesado que la campaña de implantación de la baliza V16 «se podía haber hecho mejor».

La DGT y la baliza V16

Tal es el fracaso de la medida que el propio Navarro no se ha atrevido a hacer una valoración sobre la efectividad del nuevo dispositivo de seguridad vial y ha asegurado que «se necesitará un plazo más largo para hacer una valoración rigurosa».

El máximo responsable de la DGT ha señalado que hay unas 18 o 20 millones de balizas encendidas en España, que se reciben más de 3.000 notificaciones cada día, de las cuales se está estudiando el detalle para diferenciar el porqué se baja cada conductor del vehículo.

Tasa de alcoholemia

El director general de Tráfico se ha mostrado convencido de que la bajada de la tasa máxima de alcohol al volante será una realidad en España tras el rechazo del Congreso a esta medida y ha señalado que se trata sólo de una cuestión de tiempo.

Según Navarro, la votación en el Congreso «no la ha perdido el Gobierno, la han perdido los ciudadanos» y ha defendido que la DGT «hizo lo que tenía que hacer» en base a las recomendaciones de los organismos internacionales como la OMS y expertos, y tenía cartas «de apoyo» de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, de Barcelona o la FEMP. «Todo el mundo estaba de acuerdo», ha subrayado, incluyendo a las asociaciones de víctimas.

«El Congreso votó lo que votó y que cada uno asuma sus responsabilidades. Me sería sencillo cargar contra los que han votado en contra. No lo voy a hacer», ha manifestado el director, que ha agregado que bajar la tasa de alcohol «no da votos, pero hay que hacerlo».

Somnolencia al volante

También, Navarro ha advertido del impacto de la somnolencia por falta de descanso en la seguridad vial y consideró que los españoles deben revisar sus hábitos de sueño. El director de la DGT aseguró que los españoles duermen un 10% menos que la media europea, motivado, en su opinión, por algunas costumbres como los horarios televisivos nocturnos, cuyo horario estelar comienza a las 11 de la noche, o como «un partido de fútbol con prórroga y penaltis» que puede terminar a la una de la madrugada.

Por sueño o cansancio, más de 1.000 personas fallecen cada año en España en accidentes de tráfico y otras 5.000 sufren heridas graves, muchas de ellas víctimas del sueño al volante.