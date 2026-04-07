La primera operación salida con la baliza V16 se salda con la cifra más alta de muertos por atropello en los últimos 10 años

La primera operación salida con la baliza V16 se ha saldado con la cifra más alta de muertos por atropello de los últimos 10 años. Precisamente, la reducción de los atropellos era el alegato esgrimido por Pere Navarro, director de la Dirección de Tráfico (DGT), al imponer la obligación de comprar este aparato, del que los propios guardias civiles de Tráfico ya vaticinaban que no «serviría para nada».

Esta Semana Santa se han registrado hasta 30 fallecidos en vías interurbanas, una cifra que nos sitúa en niveles de 2021. Además, los atropellos mortales alcanzan su peor registro de la última década, con un total de cinco peatones fallecidos, lo que supone un incremento significativo respecto al año anterior.

En concreto, en 2017 se registraron durante la operación salida de Semana Santa dos atropellos con resultado de muerte, tres hubo en 2018, otros tres en 2019, dos en 2020 y cuatro en 2021. En 2022 no se registró ninguno de estos sucesos, pero en 2023 se produjeron tres, y el año pasado se había saldado nuevamente sin ninguno.

Así se desprende de los datos publicados este martes por la propia DGT. Aquí puede verlos, al detalle:

Además, este informe vuelve a poner de manifiesto que el principal problema de la siniestralidad en España continúa concentrándose en las carreteras convencionales, donde se han producido 27 de las 30 muertes, algo que, según denuncian guardias civiles de Tráfico, evidencia «la falta de inversión, planificación y medidas eficaces en este tipo de vías».

A esta realidad se suma el incremento de fallecidos en turismos, así como el aumento de colisiones frontales y atropellos, lo que refleja una tendencia hacia siniestros de mayor gravedad y letalidad.

1.000 guardias civiles menos que en 2009

Como ya ha informado OKDIARIO, esta operación salida también se resume en 1.000 guardias civiles de Tráfico menos que en 2009 para un 21% más de desplazamientos. Se han superado los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, lo que supone tres millones más que entonces con un 10% de agentes menos. Hace 17 años había más de 10.000 efectivos, ahora sólo 9.100.

Mientras la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio Interior, recomienda a los conductores que descansen durante los desplazamientos largos para garantizar la seguridad vial, bajo el lema de «Lo importante es llegar y volver para contarlo», la realidad de quienes velan por esa seguridad es muy distinta.

Con agentes que realizan jornadas de hasta 16 horas en un mismo día por la escasez de plantilla, sin turnos de trabajo y con los descansos recortados. Y van en coches con hasta 500.000 kilómetros y averías constantes. Una radiografía que para el colectivo refleja el «abandono institucional» que sufre esta especialidad, que en su día era denominada el buque insignia de la Guardia Civil y que, sin embargo, actualmente sólo cubre el 13% de las plazas ofertadas.

Fracaso de las políticas de seguridad

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, denuncia que los datos oficiales de siniestralidad de la última operación especial de Semana Santa «evidencian el fracaso de las políticas de seguridad vial impulsadas en los últimos años».

Además, desde la AUGC critican que «se ha generado una falsa expectativa en torno a medidas como la implantación de la señal V16, presentadas como soluciones eficaces para reducir los atropellos». La realidad demuestra lo contrario: lejos de disminuir, este tipo de siniestros aumenta.

«Ya advertimos que este tipo de medidas no abordaban el problema real de fondo y que no iban a suponer una reducción efectiva de los atropellos. Sin embargo, una vez más no se ha escuchado a quienes estamos sobre el terreno, y los datos actuales confirman que se ha vuelto a fallar en la prevención», declara a OKDIARIO Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la AUGC, con 24 años de servicio en la Guardia Civil, los últimos 19 en Tráfico.

«Que sigamos en cifras de muertos similares a las de 2021 evidencia un estancamiento inaceptable en la seguridad vial», agrega indignado. Para la AUGC, los datos de esta Semana Santa «no sólo reflejan una preocupante evolución de la siniestralidad, sino que evidencian el fracaso de unas políticas erráticas y la necesidad urgente de adoptar un nuevo enfoque desde la Administración que permita recuperar la eficacia del sistema y garantizar una seguridad vial real y efectiva».

Además, destaca que «el incremento de desplazamientos no puede servir como justificación para el aumento de víctimas: El objetivo debe ser reducirlas de forma progresiva hasta alcanzar las cero muertes en carretera».

La AUGC subraya que esta situación «no es ninguna sorpresa». «Ya advertimos antes del inicio de la operación especial de Semana Santa de que este dispositivo se afrontaba con graves carencias de personal y una planificación insuficiente», señala Cantero.

Para la asociación mayoritaria de guardias civiles, los datos actuales confirman lo que lleva años denunciando: «El abandono de la seguridad vial, provocado por la falta de efectivos y por unas políticas erráticas de la Dirección General de Tráfico que, lejos de solucionar el problema, lo están agravando».

Además, Cantero indica que el incremento del tráfico —con más de 17 millones de desplazamientos— «no ha ido acompañado de una mejora en la seguridad, sino muy al contrario». «Los datos reflejan un aumento de la mortalidad por millón de desplazamientos, lo que confirma un empeoramiento de la eficacia de las medidas adoptadas», sentencia.

La AUGC critica que, mientras estas cifras evidencian «un problema estructural en la seguridad vial», la respuesta de la Administración «sigue siendo insuficiente y basada en medidas puntuales y campañas de concienciación que no abordan el fondo real del problema».

16 horas de trabajo en un mismo día

Además, señala que el dispositivo de Semana Santa se ha sostenido, «una vez más, sobre el esfuerzo de los guardias civiles de Tráfico, que han tenido que afrontar jornadas especialmente exigentes con doblajes de servicio en un mismo día».

Esto implica que un agente pueda trabajar ocho horas en turno de mañana, descansar apenas unas horas y volver a incorporarse para otro servicio de otras ocho horas por la noche, acumulando hasta 16 horas de trabajo en un periodo de 24 horas. Esta práctica, motivada por la falta de personal y la ausencia de una planificación adecuada, compromete el descanso efectivo y «repercute directamente en la seguridad vial», según avisan los propios agentes de Tráfico.

En este sentido, la AUGC denuncia que la Agrupación de Tráfico continúa sin contar con un sistema de turnos que garantice el descanso de los agentes. Hasta la fecha, se mantiene «una gestión basada en la improvisación, la sobrecarga de trabajo y la asignación discrecional de servicios».

Todo ello está provocando que la especialidad de Tráfico haya dejado de ser atractiva para muchos guardias civiles, «agravando aún más el problema de falta de personal y generando un círculo vicioso que repercute directamente en la seguridad vial».

«No se puede seguir sosteniendo la seguridad vial sobre el sacrificio constante de los guardias civiles mientras se ignoran los problemas estructurales. Aquí están en juego vidas humanas, y los datos demuestran que las políticas actuales no están dando resultados», concluye Carlos Cantero.