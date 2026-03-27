La operación salida con Marlaska: 1.000 guardias civiles menos que en 2009 para un 21% más de tráfico

La operación salida de Semana Santa con Fernando Grande-Marlaska como ministro del Interior se resume en 1.000 guardias civiles de Tráfico menos que en 2009 para un 21% más de desplazamientos. Se prevén superar los 17 millones de movimientos de largo recorrido por carretera, lo que supone tres millones más que entonces con un 10% de agentes menos. Hace 17 años había más de 10.000 efectivos, ahora sólo 9.100.

Mientras la Dirección General de Tráfico (DGT), dependiente del Ministerio Interior, recomienda a los conductores que descansen durante los desplazamientos largos para garantizar la seguridad vial, bajo el lema de «Lo importante es llegar y volver para contarlo», la realidad de quienes velan por esa seguridad es muy distinta.

Con agentes que realizan jornadas de hasta 16 horas en un mismo día por la escasez de plantilla, sin turnos de trabajo y con los descansos recortados. Y van en coches con hasta 500.000 kilómetros y averías constantes. Una radiografía que para el colectivo refleja el «abandono institucional» que sufre esta especialidad, que en su día era denominada el buque insignia de la Guardia Civil y que, sin embargo, actualmente sólo cubre el 13% de las plazas ofertadas.

En estas condiciones afrontan los agentes esta operación especial de Tráfico. El primer éxodo masivo con la obligación de llevar la baliza V-16, que arrancará este viernes a las 15:00 horas y se prolongará hasta la medianoche del lunes 6 de abril, festivo en siete comunidades autónomas: Cataluña, País Vasco, La Rioja, Navarra, la Comunidad Valenciana, Baleares y Castilla-La Mancha.

Y esto es así porque Marlaska está condenando al 83% de las unidades de Tráfico a hacer dos turnos en un mismo día, de mañana y de noche. Los agentes encargados de la vigilancia y disciplina del tráfico hacen jornadas maratonianas de hasta 9 días consecutivos, en las que a veces se repite el doblete, lo que les acarrea fatiga y, en consecuencia, la merma de sus facultades al volante.

Están sujetos a un cuadrante mensual de trabajo planificado según el criterio del mando, que el colectivo denomina «la dictadura del lápiz» y que los tiene «reventados de cansancio» y dificulta la conciliación.

Además, aunque la normativa europea dispone que los descansos entre servicios han de ser de 11 horas, a los guardias civiles de Tráfico se les están recortando a ocho en la totalidad de las unidades que no están a turnos precisamente para poder dar respuesta al incremento de desplazamientos.

Problema de seguridad

«El Gobierno vende seguridad vial, pero ésta se sostiene con agentes agotados», denuncia en OKDIARIO la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana y mayoritaria, denunciando la precariedad del colectivo, así como el «problema de seguridad» que esto supone para la ciudadanía.

Para la AUGC, «lo que está pasando en Tráfico es un desmantelamiento silencioso de la que fue la especialidad más respetada de la Guardia Civil, consecuencia directa del desprecio». Y advierte que «o se ponen en marcha medidas de inmediato o el malestar del colectivo se traducirá en consecuencias visibles y en una respuesta profesional sin precedentes, materializada en movilizaciones».

«Se exige prudencia y descanso a los ciudadanos, mientras que a los agentes se nos somete a condiciones de trabajo que comprometen nuestra seguridad, nuestra salud y, en consecuencia, la del conjunto de usuarios de la vía», declara a este diario Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la AUGC, con 24 años de servicio en la Guardia Civil, los últimos 19 en Tráfico, criticando esta hipocresía, y que la falta de personal tiene sobrecargada a la plantilla.

Asimismo, advierte que en los puntos de mayor concentración de accidentes, que son las «vías secundarias, no habrá patrullas visibles».

«En momentos críticos, un agente puede marcar la diferencia entre un accidente grave y un siniestro evitado», agrega indignado, en referencia a que el director de la DGT, Pere Navarro, la directora de la Benemérita, Mercedes González, y el ministro Marlaska están desangrando la plantilla de Tráfico «con los turnos desiguales, el recorte de los salarios y las promesas incumplidas».

Con el plus de riesgo recortado

La Agrupación de Tráfico es la especialidad de toda la policía española con más riesgo y más agentes muertos en acto de servicio, con hasta 346 fallecidos en sus 66 años de historia. Marlaska denomina a los agentes de esta agrupación los «ángeles de la carretera». Así se refirió a ellos el pasado mes de junio, en la presentación del dispositivo especial de Tráfico para el verano.

Sin embargo, desde el colectivo le replican que «las buenas palabras tienen que ir acompañadas de buenos hechos», en referencia a la sobrecarga que padecen por la falta de personal. «Se nos exige estar en la carretera en los momentos de mayor riesgo y volumen de tráfico, pero se nos niegan unas condiciones laborales dignas y seguras», critica Cantero indignado.

A esto se suma, además, que el ministro del Interior mantiene a los guardias civiles de Tráfico el recorte que les hizo el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el complemento de seguridad vial en 2010. Desde el recorte de Zapatero sólo perciben 142,50 euros por la penosidad de la especialidad de Tráfico, siete euros menos que cuando se empezó a percibir hace 19 años.

El responsable de Tráfico de la AUGC no da crédito a que la administración se niegue a cumplir con la subida anunciada hace años de dicho complemento, «pese al incremento de la carga de trabajo y la exigencia operativa a la que están sometidos».

«Tras el recorte de Zapatero, hace casi cinco años, el entonces general de la agrupación de Tráfico, Ramón Rueda Ratón, visitando las diferentes unidades anunció la subida de este complemento hasta los 200 euros, pero seguimos esperando», indica también indignado a OKDIARIO Diego Madrazo, secretario de relaciones Institucionales de la AUGC, destacando que «ya no están reivindicando solamente una cuestión de dinero, sino de simbolismo frente al ninguneo».

Hartos de «palabras vacías»

Este agente, también destinado en Tráfico, afirma que el colectivo está «harto de palabras vacías mientras se desmantela impunemente una especialidad que se juega la vida en el asfalto».

La AUGC hace un llamamiento a la ciudadanía a que no normalice esta situación: «Si no hay guardias civiles en la carretera, no hay seguridad real».

La asociación decana y mayoritaria exige al Gobierno de Pedro Sánchez y a Marlaska medidas urgentes para reforzar las plantillas. Y también para regular la jornada laboral, implantar un sistema de turnos que garantice el descanso efectivo, que cumplan con los compromisos económicos pendientes, así como que realice las inversiones necesarias en infraestructuras que reduzcan los riesgos.

Sobre esto último, Cantero señala que, según un reciente estudio, «más de 3.122 kilómetros de carreteras españolas presentan riesgo elevado o muy alto, y cerca de un 11% de la red estatal sufre problemas como socavones, señales invisibles o taludes dañados».

«La Agrupación de Tráfico no puede seguir sosteniéndose sobre sacrificio, riesgo y promesas vacías. Sin condiciones dignas, no habrá relevo generacional ni seguridad vial de calidad», concluye.