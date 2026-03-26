Renfe lanza ofertas para viajar en Semana Santa: fechas, cómo conseguir billetes, destinos y hasta cuando

La Semana Santa está ya encima y, como suele pasar cada año, muchos todavía no tienen claro qué hacer esos días. Hay quien lo deja para el último momento, quien espera a cuadrar fechas en el trabajo o simplemente quien no encuentra un plan que encaje. Y en medio de ese escenario, cualquier oferta que permita viajar sin gastar demasiado se convierte casi en una excusa perfecta para decidirse, así que seguro que a muchos les interesará lo que ha sacado ahora Renfe para viajar más barato esta Semana Santa.

Renfe ha ha activado una nueva campaña con descuentos en sus trenes, justo en uno de los momentos con más movimiento del año. La compañía ofrece billetes desde 19 euros en Avlo y desde 33 euros en AVE, precios que, viendo cómo está el mercado, llaman bastante la atención. No significa que todos los trayectos cuesten eso, pero sí que existen plazas a esas tarifas si se llega a tiempo. El margen, eso sí, no es infinito. Los billetes se pueden comprar hasta el domingo 5 de abril, así que el plazo es bastante limitado, de modo que conviene estar atento, no perder el tiempo, y poder hacernos así con los billetes deseados.

Renfe lanza ofertas para viajar en Semana Santa

En cuanto a las fechas, la promoción cubre prácticamente todo el periodo fuerte de Semana Santa. Se puede viajar entre el viernes 27 de marzo y el lunes 6 de abril, lo que permite encajar tanto escapadas cortas como viajes algo más largos. Es, en la práctica, el rango donde se concentran las salidas y los regresos, esos días en los que todo el mundo se mueve a la vez y los precios suelen dispararse si no se ha reservado con tiempo.

Los billetes están disponibles en los canales habituales: la web de Renfe, la aplicación móvil, las estaciones o agencias. pero es aconsejable no pasarte días mirando billetes. Lo mejor es elegir rápido cuando aparece algo que encaja ya que es evidente que las tarifas más bajas no duran demasiado, y menos en trayectos como Madrid-Sevilla, Madrid-Málaga o Madrid-Barcelona, que suelen ser de los primeros en agotarse en fechas señaladas.

Descuento extra para el programa Más Renfe

Además, quienes estén dentro del programa Más Renfe tienen un pequeño extra. Cada compra suma puntos, y esos puntos se pueden usar después para abaratar otros viajes. En algunos casos, si se han acumulado suficientes, el billete puede salir prácticamente gratis. No es algo inmediato, pero sí una ventaja para quienes viajan con cierta frecuencia y desean aprovecharse de manera doble de las ofertas que hace la compañía.

Las cifras de Renfe en 2025 y las ciudades a las que más apetece viajar

Esta campaña llega, además, en un momento en el que el tren sigue ganando peso frente al resto de medios de transporte. Renfe cerró 2025 con más de 37 millones de viajes en Alta Velocidad y Larga Distancia, lo que supone un crecimiento del 6%. A pesar de la competencia en algunas rutas, el AVE sigue siendo una de las opciones más elegidas, sobre todo por la combinación de tiempo, comodidad y, en muchos casos, precio si se compra con antelación.

En cuanto a destinos, no hay una lista cerrada, pero sí hay tendencias bastante claras. Las ciudades que viven la Semana Santa con más intensidad, como Sevilla o Málaga, suelen llenarse rápido. También Barcelona, por ser uno de los grandes núcleos de conexión, o destinos más tranquilos donde la gente busca desconectar unos días. Al final, todo depende del plan que tenga cada uno, pero lo que se repite es que los trayectos más demandados son los que antes pierden las tarifas más bajas.

Y aquí es donde aparece el consejo de siempre, que en este caso vuelve a tener sentido y que no es otro que el hecho de no esperar demasiado. Aunque la campaña esté activa hasta el 5 de abril, eso no significa que los precios se mantengan. De hecho, suele pasar justo lo contrario. A medida que se venden los billetes, las tarifas suben y las opciones se reducen. Esperar puede funcionar si se tiene flexibilidad, pero si hay fechas cerradas lo más habitual es que acabe saliendo más caro.

En el fondo, estas ofertas no cambian el problema general del precio de los viajes en fechas señaladas, pero sí abren una oportunidad, aunque sea pequeña, de moverse por menos dinero en un momento en el que todo tiende a encarecerse. Para algunos será la excusa para hacer una escapada que no tenían prevista y para otros, simplemente una forma de ajustar el presupuesto, pero lo que está claro es que el margen es corto y la demanda alta. Y en ese equilibrio es donde se decide si comprar a tiempo o no y disfrutar mucho más, al haber ahorrado, de la Semana Santa.