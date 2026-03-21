El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vuelve a gastar dinero público en regalos. Esta vez son casi 100.000 euros en abanicos, gorras y bolígrafos, entre otros artículos promocionales. En total, 22 lotes, cuyo contrato ha licitado este viernes. Un día después de hundirse el techo del cuartel de la Guardia Civil de Mieres (Asturias), dejando un agente herido.

El techo se venció encima del agente, golpeándole cabeza, hombros, espalda, pecho y manos, y tuvo que ser atendido en un centro hospitalario. Estos hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde, justo cuando el ministro se encontraba inaugurando la ampliación del cuartel de Chipiona (Cádiz), defendiendo «la inversión en infraestructuras como modelo de buena gestión» y haciéndose fotos junto a la directora de la Benemérita, Mercedes González, en las nuevas instalaciones, como ha revelado OKDIARIO.

A raíz de conocer el suceso, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana y mayoritaria del colectivo, ha declarado públicamente que llevan tiempo denunciando el mal estado de los cuarteles, «pero nadie hace nada».

Preguntada por este diario por cómo acoge esta licitación, su responsable jurídico, Eugenio Nemiña, también vocal del Consejo de la Guardia Civil y de la Comisión de Riesgos Laborales, responde indignado: «No podemos estar gastando dinero en regalos mientras nuestras instalaciones se caen a pedazos».

Además, señala que el Ministerio del Interior «se ha acostumbrado a tener un cuerpo policial cuyas instalaciones le salen gratis». «Tenemos que estar mendigando constantemente a ayuntamientos y diputaciones para que nos los arreglen o crean terrenos para construir unos nuevos cuando el edificio se encuentra ya en un estado lamentable», precisa Nemiña.

Y subraya que si el Ministerio «quiere mantener el actual despliegue de la Guardia Civil, debe contar con presupuesto suficiente para mantener en óptimo estado las instalaciones, y si no, tendrá que pensar en una reestructuración».

También quiere artículos de bisutería

La licitación anunciada este viernes es para el suministro de merchandising para la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La licitación la ha sacado la Dirección General de Tráfico (DGT), que dirige Pere Navarro, y asciende a 91.941 euros, ya con IVA (expediente 1DGT2B000156). Los productos de la son de lo más variopinto, como gorras, sets de bolígrafos y portaminas, alfombrillas para ratón, abanicos, llaveros y carpetas.

También va a gastar el dinero público en pendrives, tazas, bufandas tubulares, blocs de notas, bolsas portamóviles, bidones, cajas de colorines, pegatinas, pulseras y paraguas. Además, quiere pines, mochilas, monedas institucionales, artículos de bisutería, regalos institucionales y metopas.

Los lotes de mayor cuantía son de pulseras, por 13.000 euros, y metopas, por 16.500.

Anteriormente, la DGT ya había sacado a licitación otros dos contratos de merchansidising, que suman casi 400.000 euros, como también ha revelado este diario, informando, además, que mientras esto sucede, los guardias civiles van en coches con 500.000 kilómetros.

La última licitación, anunciada al día siguiente del trágico suceso en Mieres, es justificada alegando que se necesita para reponer el material de protocolo de la Secretaría de Mando de la Agrupación de Tráfico, «con el fin de mantener la imagen y el prestigio de la Institución, en sus relaciones con autoridades civiles y militares en los eventos que participa».

Considera que este material es «imprescindible para lograr un mínimo aceptable para garantizar la imagen institucional de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en los eventos a los que asiste el general jefe de la Agrupación», así como en los que participa la «oficina periférica de comunicaciones (OPC) de la agrupación».

Estupor e indignación entre los agentes de Tráfico

Para la AUGC, es «vergonzoso que Interior se gaste estas ingentes cantidades de dinero en comprar regalos cuando los guardias civiles de Tráfico tienen congelada desde hace años la productividad que palía la peligrosidad de seguridad vial» y usan furgonetas de hasta 15 años. Estas maniobras les producen «estupor» e «indignación».

Los guardias civiles llevan siete años reclamando al ministro el aumento del complemento que perciben por la penosidad de la especialidad de Tráfico. Con el recorte que les hizo el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2010, se produce la paradoja de que actualmente cobran siete euros menos que cuando se empezó a percibir hace 19 años. Entonces ascendía a 150 euros y ahora a 142,50.

«Este gasto en merchandising serviría para pagar los 46 euros prometidos, que aun así serían insuficientes para la unidad de la Guardia Civil con más riesgo y con más agentes muertos en acto de servicio de toda la policía española, con hasta 346 agentes fallecidos desde su creación en 1959», señala a OKDIARIO Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la asociación.

La asociación mayoritaria de guardias civiles denuncia que es «inaceptable» que el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, vuelva a destinar casi 100.000 euros de dinero público a artículos promocionales «mientras los guardias civiles siguen trabajando con falta de medios, plantillas insuficientes y condiciones que en muchos casos rozan el límite de la prevención de riesgos laborales».

«Desde la AUGC exigimos responsabilidad, transparencia y que cada euro se destine a mejorar las condiciones laborales, los medios materiales y la seguridad de los guardias civiles, no a campañas de imagen que no aportan absolutamente nada al ciudadano ni al servicio», concluye Cantero.