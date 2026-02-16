La Dirección General de Tráfico (DGT), en manos de Pere Navarro, gastará hasta 396.133 euros de dinero público en merchandising mientras los agentes denuncian la «falta de medios básicos» para desarrollar su trabajo con garantías. Los guardias civiles van en coches con hasta 500.000 kilómetros y averías constantes, por lo que están que trinan con «las prioridades» de su director.

«Pere Navarro ha convertido la seguridad vial en propaganda», se declara desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la agrupación mayoritaria de guardias civiles, consultada por OKDIARIO ante este ingente gasto de dinero público en regalos con la escasez de medios que sufre esta especialidad. «La DGT derrocha en merchandising mientras abandona a los guardias civiles», critica Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la asociación, subrayando que «con marketing no se salva ninguna vida».

Como recientemente ha revelado este diario, los Mossos d’Esquadra estrenaron el año pasado coches subvencionados por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska. Sin embargo, Interior sólo ha comprado la mitad de los que prometió a los guardias civiles de Tráfico para 2025, que encima ni se los han entregado todavía.

Una situación a la que se suma que sólo se ha cubierto el 13% de las plazas ofertadas en esta especialidad emblemática de la Benemérita, algo que los agentes achacan a los turnos desiguales, el recorte de los salarios y «las promesas incumplidas de Pere Navarro y el ministro del Interior».

Movilizaciones contra su nefasta gestión

Desde la AUGC se explica lo siguiente: «Lo que está pasando en Tráfico no es una mala racha, sino un desmantelamiento silencioso de la que fue la especialidad más respetada de la Guardia Civil, consecuencia directa del desprecio». En este sentido, se advierte: «O se ponen en marcha medidas de inmediato o el malestar del colectivo se traducirá en consecuencias visibles y en una respuesta profesional sin precedentes, materializada en movilizaciones».

Carlos Cantero indignado apunta: «Estas licitaciones evidencian que no es un problema de falta de presupuesto, sino de decisiones equivocadas y de prioridades. Y cuando esas decisiones se repiten año tras año, dejan de ser errores y pasan a ser una forma de gestionar de espaldas a los que verdaderamente soportan el peso de la seguridad en nuestras carreteras».

Además, el responsable de Tráfico de la AUGC señala que la falta de interés por esta especialidad no es sólo un problema interno, sino que destaca: «Tiene un impacto directo en la seguridad vial, en la prevención de accidentes y en la atención a los siniestros en carretera».

Dos contratos de regalos

En concreto, la DGT ha sacado a licitación dos contratos para adquirir merchandising. En uno, compuesto por 9 lotes, pretende gastar hasta 396.133,12 euros, según consta en el anuncio (expediente 1DGT2A000357). Hasta la fecha, ya ha adjudicado seis de ellos, que ascienden a un total 286.972 euros y fueron formalizados el pasado 19 de enero.

Ha gastado 99.279 euros en textil y ropa promocional (mochilas, bragas de cuello, chalecos, gorras, bolsas de tela, bolsas para la compra, camisetas y petos infantiles reflectantes); y 108.056 euros en merchandising publicitario (globos, puzzles, lápices flexibles, linternas, pegatinas infantiles, cintas para colgar al cuello, llaveros, chapas, pulseras, tazas, adhesivos reflectantes, botellas de agua, abanicos, pegatinas, paraguas y tiritas).

Otros 37.969 euros de dinero público los ha gastado en tecnología y gadgets (soportes de móvil para carga; cuelga móvil, soportes para el móvil, fundas de plástico para ir a la playa, llaveros cargadores con diferentes entradas y memorias USB), y otros 28.556 euros en una carpa plegable y un cartel fotocol. Estos cuatro contratos los ha conseguido la empresa Neunor Regalos Publicitarios S.L.U., de Pinto (Madrid).

Pere Navarro también ha adjudicado un lote para pines por 3.600 euros. En este caso, se ha alzado con él la empresa Eurocebrian S.L., de Valencia. Asimismo, ha cerrado ya otro lote de placas conmemorativas, que ha costado 9.512 euros y suministrará la pyme New Line 2000, S.A., de Rivas (Madrid).

Los tres lotes que faltan por adjudicar suman 38.886 euros y son para accesorios para movilidad y transporte (brazaletes reflectantes, luces LED para bici, Kits repara pinchazos y parasoles para coches); 42.482 euros para papelería (bolígrafos, bloc de notas adhesivas, juego de fluorescentes, borradores, sacapuntas y cajas de lápices de colores), y 27.761,27 para juguetes (helicópteros y coches).

El otro contrato que ha sacado a licitación es el expediente 1DGT2B000129, compuesto por 11 lotes, por los que prevé desembolsar 66.416 euros. Ya se han adjudicado 9 de ellos, también de lo más variopinto, que suman 47.650 euros. El dinero se reparte así: 20.630 euros en bolis, un contrato con el que se ha alzado Eurocebrian S.L., de Valencia; 4.840 euros en llaveros metálicos, con el que se ha hecho Europa S.L., de Getafe (Madrid); y 2.178 euros en parches de tela, que ha ganado WP EUROPA S.L., de Getafe (Madrid).

A ello se suman otros 3.025 euros en bolsas, que suministrará Coartegift regalos publicitarios, de Toledo, así como un lote por 1.452 euros en tazas; otros 2.178 euros en bidones, encargados a Coartegift regalos publicitarios, de Toledo; 6.050 euros en camisetas, que se ha adjudicado a Diseño y Publicidad del Sur SLU, de Cazorla; 14.883 euros en pulseras, pines y lanyards, con el que se ha alzado Ámbito directo, SL, dede Sant Boi de Llobregat (Barcelona), así como con uno de 2.420 euros en pendrives. Todavía falta por adjudicar un contrato de packs de recién nacido por 1.815 euros y un lote de productos de bisutería por 6.945 euros.

Escandaloso, denuncian los agentes

«Es escandaloso que mientras los guardias civiles de Tráfico trabajan con medios obsoletos, vehículos envejecidos y una sobrecarga laboral constante por falta de personal, la Dirección General de Tráfico esté gastando cientos de miles de euros en contratos de merchandising y material promocional para blanquear una imagen institucional desgastada por la nefasta gestión de sus responsables», afirma Carlos Cantero, denunciando el «abandono institucional» que sufren los agentes por parte de Pere Navarro, Marlaska y la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Y hace hincapié en lo siguiente: «La seguridad vial no se garantiza con merchandising, sino con medios, personal y respeto hacia quienes están cada día jugándose la vida en la carretera».

Tráfico es la unidad de la Guardia Civil con más riesgo y con más agentes muertos en acto de servicio de toda la policía española, con hasta 346 agentes fallecidos desde su creación en 1959. El último suceso ocurrió el pasado 20 de junio, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Se saldó con la muerte del guardia civil Carlos Francisco B. G., natural de Rota, cuando se encontraba auxiliando una incidencia de Tráfico y un conductor chocó contra el vehículo policial, resultando también herido de gravedad su compañero, el cabo 1º David G. I.

Recortes y desprecios

Desde hace años, los guardias civiles de Tráfico arrastran la promesa incumplida de la subida del complemento de seguridad vial –denominado productividad O3– que se les retribuye por la penosidad de la especialidad de Tráfico y que fue anunciada en 57 euros mensuales.

Una cantidad que el colectivo denuncia que es «claramente insuficiente». Este complemento les fue recortado en 2010 por el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, reduciéndolo de 150 euros a 142,50. Y 16 años después, esta merma salarial sigue vigente. Los guardias civiles llevan siete años reclamando a Marlaska que les aumente este complemento, pero «se niega». «Ni siquiera esa mísera subida se ha materializado», critica Cantero, con 19 años de servicio en esta especialidad.

Para la AUGC, que ya no resulte atractiva la especialidad de Tráfico es «consecuencia directa del deterioro progresivo de sus condiciones laborales y económicas». «Y por la situación desfavorable de la Guardia Civil respecto a la Policía Nacional, con un turno 6×6», apunta Cantero.

La asociación mayoritaria de guardias civiles ve un «insulto que tras 16 años de recortes, y con el peligro constante de la carretera, les den largas con migajas que ni siquiera llegan, demostrando que para este Gobierno la seguridad y el salario de los agentes valen cero».

Pere Navarro es director general de Tráfico desde julio de 2018, cargo que ya había ocupado entre 2004 y 2012. Actualmente, está en la picota por imponer a los ciudadanos las balizas, pese a que los agentes que trabajan en Tráfico aseguran que «no sirven para nada».

Esta especialidad de la Guardia Civil también ha saltado recientemente a primera plana por incumplir las normas de la DGT al colocar los radares delante del airbag, como igualmente ha revelado OKDIARIO. Esto provoca que si el airbag se activa, el aparato estallaría en la cara y cuerpo del agente. En caso de que se hayan desactivado lo airbags, que son obligatorios desde 2006, supondría una ilegalidad que también pone en riesgo su integridad.