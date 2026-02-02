El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director de la DGT, Pere Navarro, desangran la plantilla de la Guardia Civil de Tráfico: sólo cubren el 13% de las plazas ofertadas en esta especialidad emblemática de la Benemérita. La agrupación de Tráfico, que durante años fue el buque insignia del Cuerpo, ha dejado de resultar atractiva para los guardias civiles, como demuestran los datos del último curso de especialidad. Según declaran a OKDIARIO los propios agentes de Tráfico, se está vaciando por los turnos desiguales, el recorte de los salarios y «las promesas incumplidas de Marlaska y Pere Navarro».

El pasado mes de agosto, el Boletín Oficial de la Guardia Civil publicó la convocatoria del curso de esta especialidad. Se ofertaron 200 plazas para motoristas y 150 para atestados. Sin embargo, cuando el curso dio comienzo el pasado 12 de enero, sólo 37 motoristas y nueve especialistas en atestados iniciaron la formación. A día de hoy, de los motoristas, únicamente permanecen 34, lo que evidencia aún más la falta de interés por esta especialidad, dedicada a la vigilancia, regulación, auxilio y control del tráfico y del transporte, y a garantizar la seguridad de la circulación en las vías interurbanas.

«Cuando una especialidad histórica no cubre ni el 14% de las plazas ofertadas, el problema no es la vocación, es la nefasta gestión y el abandono institucional que venimos arrastrando», declara a OKDIARIO Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la decana y mayoritaria agrupación, denunciando la preocupante situación que atraviesa esta especialidad y exigiendo medidas urgentes.

A su juicio, «lo que está pasando en Tráfico no es una mala racha, sino un desmantelamiento silencioso de la que fue la especialidad más respetada de la Guardia Civil». «No es casualidad, es consecuencia directa del desprecio», critica Cantero indignado. Y avisa que o se ponen en marcha medidas de inmediato o «el malestar del colectivo se traducirá en consecuencias visibles y en una respuesta profesional sin precedentes».

Diego Madrazo, secretario de relaciones Institucionales de la AUGC, expresa su malestar de forma contundente ante «la desidia» de Interior, manifestando que los agentes están «hartos de palabras vacías mientras se desmantela impunemente una especialidad que se juega la vida en el asfalto». «Es una falta de respeto sistémica que ya no estamos dispuestos a tolerar», avisa.

Sin turnos homogéneos

Uno de los principales factores que explica esta falta de interés es la ausencia de un sistema de turnos homogéneo, fijo y garantizado para todos los efectivos de Tráfico, según explica este agente, con 19 años de ejercicio en esta especialidad.

Actualmente, existe una disparidad de criterios entre unidades: mientras en algunos destinos se aplica un turno 6×5, en otros se mantiene el 5×4. Una disparidad «inaceptable y perjudicial para la conciliación», denuncia Cantero. Además, la mayoría de las unidades carece de un turno fijo, lo que «impide planificar la vida personal y familiar, y genera una permanente incertidumbre».

La AUGC subraya que esta situación provoca «una discriminación interna entre guardias civiles de la misma especialidad y una clara desventaja frente a otros cuerpos policiales, respectivamente».

Diego Madrazo denuncia con hartazgo que es «una vergüenza» que los guardias civiles sigan «mendigando turnos dignos mientras otros cuerpos avanzan». «Interior nos mantiene anclados en una precariedad que destroza a nuestras familias», critica.

A la falta de «turnos dignos» se suma un «grave problema económico» que ha terminado de desincentivar el acceso a la especialidad de Tráfico. Desde hace años, los guardias civiles de Tráfico arrastran la promesa incumplida de la subida del complemento de seguridad vial –denominado productividad O3– que se les retribuye por la penosidad de la especialidad de Tráfico, anunciada en 57 euros mensuales.

«Una cantidad claramente insuficiente teniendo en cuenta el incremento del coste de la vida y la subida generalizada de precios de los últimos años», denuncia Cantero, señalando que «lo más grave es que ni siquiera esa subida mísera, ridícula, se ha materializado, manteniéndose una situación de bloqueo y abandono absoluto».

La unidad con más riesgo

Este complemento les fue recortado en 2010 por el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, reduciéndolo de 150 euros a 142,50. Y 16 años después, esta merma salarial sigue vigente, provocando la paradoja de que actualmente cobran siete euros menos que cuando se empezó a percibir hace 19 años. Los guardias civiles llevan siete años reclamando a Marlaska el aumento de este complemento, pero sus reivindicaciones siguen sin ser atendidas.

Todo ello pese a que Tráfico es la unidad de la Guardia Civil con más riesgo y con más agentes muertos en acto de servicio de toda la policía española, con hasta 346 agentes fallecidos desde su creación en 1959. El último suceso ocurrió el pasado 20 de junio, en Jerez de la Frontera (Cádiz). Se saldó con la muerte del guardia civil Carlos Francisco B. G., natural de Rota, cuando se encontraba auxiliando una incidencia de Tráfico y un conductor chocó contra el vehículo policial, resultando también herido de gravedad su compañero, el cabo 1º David G. I.

«Es un insulto que tras 16 años de recortes, y con el peligro constante de la carretera, nos den largas con migajas que ni siquiera llegan, demostrando que para este Gobierno nuestra seguridad y nuestro salario valen cero», manifiesta Madrazo.

«Se exige más responsabilidad, más riesgo y más disponibilidad, pero sin una compensación económica justa. Nos tratan como si nuestro trabajo valiera cada vez menos», añade el responsable de Tráfico de la AUGC.

Para la asociación mayoritaria de guardias civiles, que ya no resulte atractiva la especialidad de Tráfico es «consecuencia directa del deterioro progresivo de sus condiciones laborales y económicas».

En este sentido, recalca que «la situación desfavorable con otros cuerpos policiales, como la Policía Nacional, que disfruta de un turno 6×6, modelo que, de implantarse en Tráfico junto a mejoras económicas, volvería a hacer la especialidad atractiva y competitiva».

Otra de las causas es, a su juicio, la «alta peligrosidad del servicio, con exposición constante al riesgo en carretera, la excesiva carga burocrática, especialmente en la elaboración de atestados, y que haya mejores condiciones laborales en otras especialidades del propio Cuerpo, que están absorbiendo a los efectivos».

«Mientras no se aborde una reforma profunda de los turnos y una mejora real de las retribuciones, la especialidad seguirá perdiendo efectivos y vocaciones», advierte Carlos Cantero.

El problema afecta a la seguridad vial

El responsable de Tráfico de la AUGC señala, además, que la falta de interés por esta especialidad no es sólo un problema interno, sino que «tiene un impacto directo en la seguridad vial, en la prevención de accidentes y en la atención a los siniestros en carretera».

«Menos efectivos, peor motivados y con condiciones laborales deficientes suponen un deterioro del servicio que acaba afectando directamente a la ciudadanía», recalca Cantero. Y exige a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al director de la DGT, Pere Navarro, medidas urgentes para poner fin de una vez por todas a esta sangría.

Para la AUGC, la solución pasa por «la implantación inmediata de un turno con aceptación, igualatorio, fijo y homogéneo para toda la especialidad de Tráfico; la eliminación de la discriminación interna y la equiparación con otros cuerpos policiales; la reversión de los recortes salariales, una actualización real de la productividad O3 y compensaciones económicas acordes a la peligrosidad del servicio; así como un plan integral de revitalización que devuelva a la Agrupación de Tráfico el prestigio y atractivo que nunca debió perder».

«La Agrupación de Tráfico no puede seguir sosteniéndose sobre sacrificio, riesgo y promesas vacías. Sin condiciones dignas, no habrá relevo generacional ni seguridad vial de calidad», sentencia Carlos Cantero.

«Estamos cansados de ser los olvidados del Ministerio. O se nos reconoce de una vez como profesión de riesgo con condiciones dignas o la Agrupación de Tráfico terminará desapareciendo por la pura desvergüenza de sus gestores·, concluye el secretario de Relaciones Institucionales de la AUGC.