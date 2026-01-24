La Dirección General de Tráfico (DGT) debe a los guardias civiles en prácticas el complemento de productividad anual, lo que supone una deuda de entre 190 y 300 euros. Estos guardias civiles están haciendo sus prácticas en la unidad con más riesgo y más agentes muertos en acto de servicio, con hasta 346 fallecidos, y tenían que haber cobrado este complemento en la nómina extraordinaria del pasado diciembre. Sin embargo, pese a sus quejas, un mes después la DGT sigue sin abonárselo.

Estos agentes se incorporaron a las distintas unidades de Tráfico en mayo de 2025, tras superar el duro curso de formación en dicha especialidad. En junio juraron el cargo como profesionales y actualmente continúan ejerciendo estas funciones hasta conseguir su primer destino dentro de la especialidad.

Pese al trabajo que están realizando, prestando las funciones propias de la especialidad, la DGT –en plena polémica por imponer a los ciudadanos las balizas que, según los propios guardias civiles de Tráfico, no sirven para nada– ha tenido esta desconsideración con ellos.

«Trabajar sin cobrar lo que corresponde es un despropósito tanto en la empresa privada como en la Guardia Civil, donde estos agentes en prácticas han contribuido a la seguridad vial», denuncia indignado en OKDIARIO Carlos Cantero, responsable de Tráfico de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria.

«Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta del Gobierno, denuncia que es un abuso laboral que un becario trabaje sin cobrar lo que le corresponde en la empresa privada, y, sin embargo, esta situación se tolera en la Guardia Civil mientras la DGT de Pere Navarro mira hacia otro lado», critica este agente, con 19 años de servicio en dicha especialidad.

El responsable de Tráfico de la asociación mayoritaria de guardias civiles ha puesto pie en pared contra esta tropelía, denunciándola ante la Guardia Civil. En una misiva, fechada el pasado 20 de enero, exige al general jefe de la agrupación de Tráfico el abono inmediato de dicho complemento a estos compañeros.

Además, le reclama que informe de manera expresa y motivada sobre el criterio aplicado para excluir del abono a estos agentes, y que se adopten las medidas necesarias para evitar interpretaciones restrictivas no previstas en la normativa, que están generando situaciones de desigualdad entre los agentes.

La Instrucción 18/2024 de la Jefatura de la Agrupación de Tráfico establece en el apartado tercero que serán perceptores de la productividad quienes durante el periodo a evaluar se encuentren destinados o comisionados en Tráfico. Y dicha norma no contempla exclusión alguna respecto al personal en prácticas.

El complemento de productividad 01 se abona tanto a los guardias civiles de Seguridad Ciudadana como a los de Tráfico. Los alumnos en prácticas de Seguridad Ciudadana lo cobraron en diciembre, el negárselo a los de Tráfico supone un agravio.

Cabe destacar que la Agrupación de Tráfico tiene un gran déficit de personal y precisamente para incentivar que se aumente su plantillas, hace un año y medio, la Guardia Civil dio la oportunidad a sus alumnos de que realizaran las prácticas en esta especialidad, con el objetivo de que finalizado su proceso formativo se incorporaran.

Cantero no da crédito a este despropósito y advierte que así no se consigue ni mucho menos entusiasmar a los jóvenes para que elijan esta especialidad de la Guardia Civil.

Los despropósitos se acumulan

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rechaza aumentar a los guardias civiles de Tráfico el complemento de seguridad vial que les recortó el ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en 2010. Una situación que provoca la paradoja de que actualmente cobran siete euros menos que cuando se empezó a percibir hace 19 años, cuando ascendía a 150 euros. Desde el recorte de Zapatero perciben sólo 142, 50 euros por la penosidad de la especialidad de Tráfico.

Desde el colectivo, integrado por unos 9.000 agentes, denuncian «el desdén» con el que trata la Administración a una agrupación que está «regando de sangre la carretera, al perder la vida en acto de servicio». Así califica Diego Madrazo, secretario nacional de relaciones institucionales de la AUGC, la negativa de Marlaska de aumentarles durante estos ocho años este complemento de penosidad, denominado O3 Seguridad Vial.

«Las buenas palabras tienen que ir acompañadas de buenos hechos, con las buenas palabras no se llenan las despensas», declara en alusión a las palabras del ministro sobre esta especialidad, destacando su saber hacer y llamándoles «auténticos ángeles de la carretera», cuya labor es «imprescindible para el buen funcionamiento de la movilidad y la seguridad vial».

A ello se suma, como ha revelado recientemente OKDIARIO, que la Guardia Civil de Tráfico incumple las normas de la DGT: coloca los radares delante del airbag, con lo que ello supone. Si el airbag se activa, el aparato estallaría en la cara y cuerpo del agente, por lo que supone un peligro. Si al colocarlos se desactivaran los airbag, que son obligatorios desde 2006, sería ilegalidad que también pone en riesgo su integridad. Una ilegalidad contra la que también ha alzado la AUGC, denunciándola ante la directora y en la próxima Comisión de Riesgos Laborales de la Benemérita, que se celebrará en febrero.

La Guardia Civil también incumple la ley al obligar a patrullar en motocicleta a los agentes en plenas olas de calor, lo que supone exponerlos a golpes de calor, deshidratación y fatiga. Y esto ocurre a pesar de que la normativa dice bien claro que a partir de 35º han de realizar el servicio en motocicleta. Y ante ello, Interior alega: «Que se hidraten».

Además, los Mossos estrenan coches mientras Marlaska sólo compra la mitad de los que prometió a la agrupación de Tráfico, que se encuentra en una situación crítica por falta de vehículos. Los vehículos nuevos de los mossos tienen maleteros adaptados que son «la envidia de los guardias civiles», sin vehículos suficientes y con coches de hasta 500.000 kilómetros, unas cifras absolutamente incompatibles con un servicio policial especializado en seguridad vial, así como con otros vehículos con averías constantes.

«Hechos y no palabras», reclama la AUGC al ministro. Otras de las reivindicaciones del colectivo son un aumento de efectivos; un turno de trabajo estructurado y similar al de la Policía Nacional, con seis días de trabajo y seis libres; más medios materiales, entre ellos vehículos y una revisión urgente de los chalecos airbag, así como «transparencia en la gestión del material y los contratos», evitando «el uso abusivo» de los puestos de libre designación para nombrar a los mandos que gestionan estos recursos «sin control».

La AUGC también reivindica una cobertura jurídica reforzada que prevenga las agresiones a los agentes, en concreto un endurecimiento de las penas por atentar contra agentes de la autoridad. Asimismo, exige una mejora en la jubilación y que se les considere profesión de riesgo.