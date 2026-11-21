La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sacado a concurso un proyecto para colocar 299 balizas verticales inteligentes en un tramo de ocho kilómetros de la autovía EX-A1, concretamente entre los puntos kilométricos 57 y 65, a la altura de Galisteo (Cáceres). El contrato cuenta con un presupuesto de 2,75 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de 12 meses. El organismo dirigido por Pere Navarro ha seleccionado este tramo de la autovía autonómica EX-A1 debido a la frecuencia con la que se producen episodios de niebla espesa y a los accidentes registrados en los últimos años.

Galisteo se encuentra en la vega que se extiende entre los ríos Jerte y Alagón, donde, durante los meses más fríos del año es habitual que se formen densos bancos de niebla. Según el anuncio de licitación publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el proyecto contempla la instalación de un total de 299 balizas verticales inteligentes en ambos sentidos de circulación, tal y como recoge la documentación de la licitación. De ellas, 192 se colocarán en sentido creciente y las 107 restantes en sentido contrario. Los dispositivos estarán separados entre sí por una distancia de 75 metros y contarán con luces LED de color rojo y ámbar para alertar a los conductores.

300 balizas inteligentes en la EX-A1

La elección de este tramo no es casual, ya que la niebla ha ocasionado importantes problemas de seguridad en la zona. El 19 de octubre de 2017, el kilómetro 62 de la EX-A1 fue escenario de un accidente múltiple que se saldó con una persona fallecida y 24 heridos, según recoge El Periódico de Extremadura.

Los problemas volvieron a repetirse el 28 de diciembre de 2022. En aquella ocasión, una colisión múltiple en la que estuvieron implicados 12 vehículos y que dejó cuatro heridos leves obligó a cortar la autovía entre los kilómetros 61 y 63, a la altura de Galisteo. El tráfico tuvo que desviarse por la EX-108 debido a la presencia de niebla densa. El balance de esa jornada fue especialmente complicado: se registraron tres accidentes múltiples en la EX-A1, con 17 vehículos implicados y nueve personas heridas.

Características técnicas

El nuevo sistema estará compuesto por postes verticales de 1,5 metros de altura, que se instalarán en el arcén derecho con una separación de 75 metros entre ellos. De las 299 unidades previstas, 192 se colocarán en sentido creciente y las 107 restantes en sentido contrario, y los conductores podrán verlas desde una distancia de hasta 100 metros. Cada dispositivo contará con dos ventanas luminosas equipadas con luces LED de alta intensidad, que tendrán distintas funciones:

Ventana inferior (luz ámbar) : estará encendida de forma continua durante los episodios de niebla para señalar el trazado y los límites de la autovía.

: estará encendida de forma continua durante los episodios de niebla para señalar el trazado y los límites de la autovía. Ventana superior (luz roja): se activará automáticamente gracias a un sensor de radar integrado que detectará el paso de los vehículos. En ese momento, proyectará una señal luminosa roja hacia atrás para advertir a los conductores que circulan por detrás de la presencia del vehículo precedente y de la distancia a la que se encuentra.

«Las balizas detectoras consisten en un cuerpo físico con dos ventanas, la de la parte inferior con leds ámbar y la superior con leds rojo, sobre un poste e 1,50 metros sobre la calzada, de modo que ante situaciones de una niebla determinada se encenderán las ventanas inferiores de color ámbar que balizarán el tramo conflictivo, indicando al conductor la traza de la autovía en condiciones de seguridad.

La ventana de color rojo se encenderá cuando las balizas, a través de diferentes tecnologías, detecten el tránsito de otro vehículo. Una vez detectado el coche, se enciende la parte superior de las balizas de color rojo de modo que a medida que se desplace el primer vehículo, quedarán encendidas las balizas a su paso y permitirán al vehículo que le preceda ver a una distancia aproximada de 100 metros y poder circular con seguridad», explica la DGT.

El proyecto también incluirá la instalación de balizas luminosas horizontales sobre la propia calzada, diseñadas para ofrecer información en tiempo real a los conductores. Estos dispositivos se colocarán en tres tramos específicos de aproximadamente 200 metros cada uno, con el objetivo de reforzar la señalización y mejorar la seguridad cuando las condiciones de visibilidad sean desfavorables.

Finalmente, se instalarán lectores automáticos de matrículas y la conexión de los distintos dispositivos a través de una red de fibra óptica de 16 fibras. Esta infraestructura permitirá transmitir los datos en tiempo real y centralizar la gestión de todo el sistema desde el centro de control de tráfico de la DGT.

«La mayoría de los accidentes de tráfico que se producen en zonas de niebla suelen ser colisiones con el vehículo que va delante por no respetar, entre otras cuestiones, la distancia de seguridad. Con este fenómeno meteorológico adverso, la visibilidad se reduce y, además, el firme puede estar húmedo y reducirse la adherencia», advierte Tráfico.