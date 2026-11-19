Con más de 1,5 millones de unidades comercializadas en Europa desde 2016, el Citroën C3 se ha consolidado por derecho propio como uno de los grandes superventas del mercado automovilístico. Sin embargo, lejos de conformarse con la fórmula que le ha llevado al éxito, la firma del doble chevrón da un paso de gigante con una nueva generación que evoluciona en todos los frentes: diseño, espacio interior, tecnología accesible y una firma que apuesta por la electrificación asequible.

Un diseño con carácter

El nuevo utilitario urbano de Citroën hereda descaradamente la osadía estética y la filosofía de sostenibilidad del aclamado concept-car Citroën Öli. Su silueta rompe moldes al combinar una equilibrada armonía entre superficies verticales y horizontales, adoptando una imponente postura inspirada en los códigos SUV.

Este carácter se traduce en cifras prácticas. Manteniendo una longitud muy contenida de apenas 4,01 metros –ideal para conservar una agilidad sobresaliente en ciudad con un radio de giro de 10,6 metros–, el vehículo eleva su altura libre al suelo hasta los 197 mm. Esto no solo aporta una presencia visual mucho más robusta y dominante, sino que facilita enormemente el acceso a bordo y garantiza una conducción segura frente a los baches y badenes urbanos.

Asimismo, en el frontal estrena el nuevo lenguaje de marca, presidido por el logotipo ovalado clásico y una firma lumínica en tres niveles que mejora la visibilidad y dota al modelo de una personalidad inconfundible tanto de día como de noche.

Confort absoluto: la revolución del concepto C-Zen Lounge

A bordo, el objetivo prioritario ha sido reducir la carga mental del conductor y maximizar el bienestar mediante el innovador habitáculo C-Zen Lounge. La gran novedad en la parte superior del salpicadero es la eliminación del cuadro de instrumentos tradicional, sustituido por un avanzado Head-Up Display de Citroën que proyecta toda la información clave en una superficie negra brillante situada en la base del parabrisas, evitando distracciones al volante. Este se combina con un volante multifunción de dimensiones compactas.

El confort de marcha alcanza cotas de categoría superior gracias a dos elementos exclusivos:

Suspensiones Citroën Advanced Comfort®: De serie en toda la gama, incorporan innovadores topes hidráulicos progresivos que neutralizan las irregularidades del asfalto generando una placentera sensación de “efecto alfombra voladora”.

De serie en toda la gama, incorporan innovadores topes hidráulicos progresivos que neutralizan las irregularidades del asfalto generando una placentera sensación de “efecto alfombra voladora”. Asientos Advanced Comfort®: Rediseñados con una capa de espuma suplementaria (+10 mm) y un perfil más envolvente, garantizan una sujeción ergonómica óptima desde el primer contacto.

Todo ello se complementa con un interior optimizado que gana espacio para las piernas (+20 mm en plazas traseras) y la cabeza, además de un maletero generoso que alcanza los 310 litros de capacidad.

Eficiencia inteligente

Para responder a las demandas actuales de movilidad, el nuevo Citroën C3 despliega una oferta mecánica versátil que facilita el salto a la electrificación:

Versión Hybrid 110: Combina un motor de gasolina de 3 cilindros y 1.2 litros de nueva generación con un motor eléctrico de 21 kW integrado en la nueva caja de cambios automática de doble embrague ë-DCS6. Sin necesidad de enchufes, esta tecnología permite completar hasta el 50% de los trayectos urbanos en modo 100% eléctrico, reduciendo el consumo y las emisiones en torno a un 10% y luciendo con orgullo la codiciada etiqueta ECO de la DGT. Además, en fases de aceleración, el sistema ofrece un aporte de potencia extra (efecto Boost) para agilizar los adelantamientos.

Combina un motor de gasolina de 3 cilindros y 1.2 litros de nueva generación con un motor eléctrico de 21 kW integrado en la nueva caja de cambios automática de doble embrague ë-DCS6. Sin necesidad de enchufes, esta tecnología permite completar hasta el 50% de los trayectos urbanos en modo 100% eléctrico, reduciendo el consumo y las emisiones en torno a un 10% y luciendo con orgullo la codiciada etiqueta ECO de la DGT. Además, en fases de aceleración, el sistema ofrece un aporte de potencia extra (efecto Boost) para agilizar los adelantamientos. Motor 1.2 Turbo (gasolina): Como opción de acceso, ofrece 100 CV asociados a una caja manual de 6 velocidades, completamente rediseñada con cadena de distribución para garantizar una alta fiabilidad y polivalencia.

Como opción de acceso, ofrece 100 CV asociados a una caja manual de 6 velocidades, completamente rediseñada con cadena de distribución para garantizar una alta fiabilidad y polivalencia. Versión Business: Pensada específicamente para flotas, empresas y autónomos, adapta toda esta versatilidad, confort y conectividad a las necesidades profesionales con costes optimizados.

Conectividad intuitiva y seguridad avanzada

En el plano tecnológico, el C3 se adapta a los hábitos digitales de los usuarios ofreciendo soluciones prácticas: desde la ingeniosa Smartphone Station (de serie en el acabado You, que conecta el teléfono mediante NFC) hasta una pantalla táctil central de 10,25 pulgadas con navegación 3D y mirroring inalámbrico compatible con Apple CarPlay y Android Auto en las versiones Max.

La tranquilidad al volante se completa con un despliegue sobresaliente de asistentes a la conducción (ADAS), que incluye el frenado autónomo de emergencia (Active Safety Brake), el asistente de mantenimiento de carril, el reconocimiento de señales de tráfico, el encendido automático de luces de carretera (Smartbeam) y ayuda al aparcamiento con cámara de visión trasera.

Con un precio que parte desde los 16.340 euros, el Citroën C3 se reinventa para demostrar que la movilidad accesible, el diseño atrevido y el confort de referencia pueden ir de la mano, redefiniendo los estándares del segmento B europeo.