Una costumbre muy extendida en Japón consiste en adaptar el cambio de aceite a las condiciones reales de conducción y adelantarlo cuando se utiliza el coche habitualmente por ciudad, se realizan trayectos cortos. De esta manera, no solo se tiene en cuenta el kilometraje máximo recomendado por el fabricante, sino también el uso que se hace del vehículo. Esto no significa que todos los coches deban cambiar el aceite cada 5.000 kilómetros ni que exista una fórmula universal.

Los intervalos varían en función del fabricante, el tipo de motor y las condiciones de circulación. Toyota, por ejemplo, establece para sus modelos de gasolina atmosféricos un intervalo orientativo de 15.000 kilómetros o un año en condiciones normales. Sin embargo, cuando el vehículo se utiliza en circunstancias más exigentes, el plazo se reduce a 7.500 kilómetros o seis meses. En los motores de gasolina turboalimentados, el cambio puede adelantarse a los 5.000 kilómetros o seis meses, lo que ocurra antes.

El hábito japonés para cambiar el aceite del coche

Para comprobar el nivel de aceite, el vehículo debe estar aparcado en una superficie llana y con el motor frío, ya que una pendiente o una temperatura elevada pueden alterar la medición. Una vez listo, hay que abrir el capó, localizar la varilla del aceite y extraerla. Después, se limpia con un papel o una servilleta, se introduce de nuevo hasta el fondo y se vuelve a sacar para comprobar el nivel de lubricante.

La varilla suele tener unas marcas identificadas con las letras A, B y C, que indican la cantidad de aceite que tiene el motor. Si el nivel se encuentra en la marca C, es necesario añadir aproximadamente un litro; si está entre C y B, basta con medio litro, mientras que si se sitúa entre B y A, el nivel es correcto. Después de rellenar, conviene esperar unos minutos y repetir la comprobación para asegurarse de que la cantidad es la adecuada.

En España, al igual que en la mayoría de países europeos, los conductores suelen realizar el cambio de aceite cada 15.000 o 30.000 kilómetros, siguiendo los intervalos establecidos por los fabricantes. Aunque estos plazos pueden ser adecuados para algunos vehículos, los japoneses apuestan por adelantar esta tarea de mantenimiento para reducir el desgaste del motor y alargar su vida útil.

Esta práctica se relaciona con la filosofía «Kaizen», basada en la mejora continua y la prevención. Aplicada al cuidado del coche, promueve prestar atención a su estado y realizar revisiones periódicas para prolongar su vida útil. No obstante, conviene aclarar que «Kaizen» no es una norma específica sobre el cambio de aceite, sino una filosofía de mejora continua que también se puede trasladar al cuidado del motor.

Ventajas

Adelantar el cambio de aceite ayuda a mantener el motor en mejores condiciones, especialmente cuando el vehículo se utiliza habitualmente en circunstancias exigentes, como trayectos cortos o atascos frecuentes. Un lubricante en buen estado reduce la fricción entre las piezas móviles y ayuda a evitar la acumulación de residuos que pueden afectar al funcionamiento del propulsor. Entre sus principales beneficios destacan una menor degradación de los componentes internos y una lubricación más eficaz de elementos como los pistones y las válvulas y el cigüeñal.

Además, el mantenimiento preventivo reduce el riesgo de determinadas averías relacionadas con la falta de lubricación o el deterioro del aceite. Aunque sustituirlo con mayor frecuencia supone un gasto adicional en revisiones y materiales, adaptar los intervalos a las condiciones reales de conducción ayuda a prolongar la vida útil del motor y evitar reparaciones.

Tipo de aceite

En España, lo más habitual es encontrar aceites multigrado 0W-20 en algunos motores de gasolina y 5W-30 en la mayoría de coches diésel, aunque estas referencias no son válidas para todos los vehículos. En esta nomenclatura, el primer número, acompañado de la letra W, indica el comportamiento del lubricante a bajas temperaturas, mientras que el segundo hace referencia a su viscosidad cuando el motor alcanza temperaturas elevadas, normalmente en torno a los 100 ºC. Por tanto, un aceite 0W-20 presenta una viscosidad diferente a la de uno 5W-30 y su elección debe ajustarse a las necesidades de cada propulsor.

A modo de orientación, el número que aparece antes de la «W» permite conocer cómo se comporta el aceite durante los arranques en frío: cuanto más bajo es, mejor fluye a bajas temperaturas. Así, los lubricantes 0W están diseñados para funcionar en condiciones de frío más intenso que los 5W. Sin embargo, para elegir el aceite adecuado no basta con fijarse en el grado de viscosidad. Si sólo es necesario rellenar el nivel, hay que utilizar un producto compatible con el que ya lleva el motor. En cambio, a la hora de realizar un cambio completo, conviene consultar el manual del vehículo y respetar las especificaciones y homologaciones indicadas por el fabricante.