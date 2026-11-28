Estando ahora a finales de noviembre, encender la calefacción ya forma parte de la rutina diaria de muchas casas. Pero con el frío que ya notamos desde hace días, vuelve además una de esas dudas que se repiten cada invierno: ¿sale más barato dejarla encendida todo el día a poca potencia o ponerla únicamente cuando realmente hace falta?

La respuesta de los expertos es bastante clara cuando se habla de una caldera convencional. Mantener la casa caliente durante horas aunque esté vacía no suele ser la opción más económica. El motivo tiene que ver con algo muy sencillo, y es que aunque no nos demos cuenta, la vivienda pierde calor continuamente y, mientras el sistema esté encendido, tendrá que ir compensando esa pérdida, algo que han explicado varios expertos en climatización y calefacción central.

Expertos en calefacción zanjan el debate sobre mantener la calefacción a baja potencia todo el día

Puede que no lo pensemos, pero cualquier casa pierde temperatura a través de paredes, ventanas, puertas y tejado. De este modo, si fuera hace mucho frío y dentro queremos mantener 20 grados durante todo el día, la caldera tendrá que ponerse en marcha varias veces para recuperar el calor que se escapa. Eso ocurre aunque no haya nadie dentro. Por eso, los especialistas recomiendan adaptar la calefacción a los horarios reales de cada hogar. Si una vivienda permanece vacía durante varias horas, suele ser más eficiente dejar que baje algo la temperatura y volver a calentarla antes de regresar.

La idea de que «recalentar una casa fría gasta más» no suele cumplirse de esa forma. Sí, la calefacción tendrá que trabajar durante un rato para recuperar la temperatura, pero durante las horas anteriores también habrá estado consumiendo menos.

Programarla según la rutina suele ser mejor opción

Por suerte hoy en día, tenemos temporizadores y termostatos programables que permiten organizar el encendido sin tener que hacerlo de forma manual. Una opción habitual es hacer que la calefacción se active poco antes de levantarse y vuelva a ponerse en marcha antes de regresar a casa por la tarde. En España, el IDAE recomienda de hecho ajustar la calefacción a las horas de ocupación de la vivienda y evitar mantener temperaturas demasiado altas. En casa, una temperatura cercana a los 20 o 21 grados suele ser suficiente en la mayoría de los casos.

Y por la noche tampoco hace falta mantener el mismo nivel de calor que durante el día. Con la cama, el edredón y una temperatura algo más baja, muchas viviendas pueden pasar varias horas sin necesidad de tener la calefacción funcionando de forma continua.

No todos los sistemas funcionan igual

Aquí aparece una excepción importante. Las bombas de calor suelen trabajar mejor manteniendo una temperatura más estable, por lo que apagarlas por completo cada vez que salimos de casa no siempre es lo más eficiente. Algo parecido ocurre con el suelo radiante, que tarda bastante en calentarse y también en enfriarse. En estos casos, hacer cambios muy bruscos de temperatura puede resultar menos práctico que mantener un nivel más constante.

Los expertos mencionan además como el aislamiento y la inercia térmica de la vivienda son también factores a tener en cuenta. De este modo, una casa bien aislada conserva mejor el calor, mientras que otra con ventanas antiguas o muchas filtraciones se enfría con mucha más rapidez. Por eso, antes de aplicar una norma fija conviene observar cómo responde cada hogar.

La condensación puede cambiar la estrategia

En algunas viviendas con problemas de humedad o condensación puede ser útil mantener una temperatura mínima más estable. Las paredes y ventanas muy frías favorecen la aparición de agua por condensación, especialmente cuando dentro hay bastante humedad. Eso no significa que haya que tener la calefacción alta durante todo el día, pero sí que en ciertos casos puede convenir evitar que la temperatura caiga demasiado. Mantener un nivel moderado puede ayudar a que las superficies no se enfríen tanto.

También es importante ventilar durante unos minutos al día. Aunque haga frío, renovar el aire ayuda a reducir la humedad acumulada y evita que el vapor se quede atrapado en casa.

Otros pequeños cambios que ayudan

Además de programar mejor la calefacción, los expertos en calefacción recomiendan varios gestos sencillos que ayudan a conservar el calor y entre los que están cerrar persianas y cortinas al anochecer ya que así se reduce parte de la pérdida por las ventanas, mientras que evitar corrientes de aire en puertas y marcos también puede marcar diferencia. Por último, conviene además no colocar muebles delante de los radiadores, porque dificultan que el calor se reparta bien por la habitación. Si el sistema lo permite, también es útil bajar la temperatura en las estancias que apenas se utilizan y no subir el termostato más de la cuenta pensando que la casa se calentará antes.