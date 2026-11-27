Se acerca el Black Friday y la época navideña, de modo que serán muchos los que comiencen a buscar regalos. Y encontrar uno que sea para alguien al que le gusta el bricolaje parece ser sencillo aunque muchas veces nos topamos con herramientas que son muy caras o también, cajas que están llenas de herramientas que al final, no se utilizan. Sin embargo, si buscas la caja perfecta para regalar esta Navidad no tienes que dar muchas vueltas. Lidl la incorpora a partir de hoy 27 de noviembre en forma de maletín de 80 piezas, siendo además las que siempre se necesitan para hacer pequeñas reparaciones en casa, montar muebles o tener un equipo básico siempre a mano.

El precio de este maletín es además de lo más económico, sólo 29,95 euros con unas medidas de unos 39 x 38 x 8 centímetros. En su interior hay herramientas de uso bastante habitual, como martillo, alicates, destornilladores, puntas, llaves de vaso, cinta métrica, cúter o sierra para metales. Un surtido pensado principalmente para aficionados al bricolaje y para quienes quieren tener una caja completa sin comprar cada herramienta por separado.

Lidl saca a la venta la caja de herramientas de Parkside para regalar en Navidad

El maletín reúne un total de 80 piezas y combina herramientas para trabajos muy diferentes. Incluye 23 puntas de 6,3 milímetros, otras 10 puntas de 4 milímetros, nueve vasos de llave y un portapuntas con destornillador de carraca, además de un adaptador de 6,3 milímetros. A esto se suman dos destornilladores, ocho llaves Allen con cabeza esférica y un portapuntas específico para trabajos de precisión. La idea es que el mismo maletín pueda servir tanto para montar un mueble como para apretar una pieza, realizar pequeños ajustes o resolver esas reparaciones domésticas que aparecen cuando menos se esperan.

También incorpora herramientas que normalmente acabarían desperdigadas en diferentes cajones de casa. Entre ellas aparecen un martillo de cerrajero, unos alicates universales, otros de punta fina y unos de boca extensible. Todo está colocado en soportes individuales dentro del propio maletín, algo especialmente cómodo a la hora de comprobar rápidamente si falta alguna pieza después de utilizarlo.

Cinta métrica, cúter, sierra y hasta un nivel de burbuja

Parkside no ha limitado el conjunto únicamente a herramientas de atornillado. La caja incorpora también una cinta métrica de tres metros y un nivel de burbuja, dos elementos bastante útiles cuando toca colocar una balda, montar un mueble o hacer pequeñas instalaciones. Además, también encontramos un cúter con diez hojas de repuesto, mientras que la sierra para metales incluye otras cuatro hojas. También se añaden tijeras y dos pequeñas mordazas de 55 milímetros, de modo que el conjunto cubre bastantes de las tareas habituales que pueden surgir dentro de casa o en un pequeño taller.

El peso total ronda los cuatro kilos. No es una caja especialmente ligera, pero su formato permite transportarla con facilidad y, sobre todo, mantener todas las piezas juntas cuando no se están utilizando. Los materiales empleados son acero, plástico y aluminio. Las herramientas que requieren mayor resistencia, como el martillo o los alicates, utilizan acero, mientras que el resto combina materiales pensados para reducir algo el peso sin renunciar a la resistencia necesaria para un uso doméstico.

Un regalo de Navidad para quienes siempre están haciendo arreglos

Precisamente por la variedad del conjunto, la caja puede encajar bastante bien como regalo para quienes siempre encuentran algo que reparar en casa. También puede ser una opción para una persona que acaba de mudarse y todavía no dispone de un juego básico de herramientas. No estamos ante un equipo profesional destinado a un uso intensivo diario, pero sí ante un maletín bastante completo para bricolaje doméstico. Tener en un único sitio destornilladores, alicates, martillo, llaves y pequeños accesorios evita además tener que comprar las piezas por separado cada vez que hace falta alguna.

Lidl refuerza sus ofertas de bricolaje por Black Friday

La llegada del maletín coincide además con el Black Friday, que este año se celebra precisamente hoy viernes 27 de noviembre. De este modo, Lidl mantiene durante estos días varias promociones de su gama Parkside. En este caso, el atractivo del maletín está principalmente en reunir 80 piezas por 29,95 euros aunque sólo a la venta en la web de Lidl. Para alguien que ya dispone de un taller muy completo probablemente muchas de ellas serán herramientas repetidas, pero para quien necesita empezar desde cero o quiere tener un segundo juego en casa, el coche o el garaje, el conjunto resulta bastante práctico.

El propio formato del maletín facilita además guardarlo ocupando poco espacio. Cerrado mide aproximadamente 39 centímetros de largo y 38 de ancho, de modo que puede colocarse en un armario, una estantería o el propio taller sin necesitar demasiado sitio. Y con la campaña de Navidad prácticamente encima, Lidl vuelve a recurrir así a una de sus gamas más conocidas para quienes prefieren regalar algo útil.