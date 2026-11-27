La Ley de Propiedad Horizontal es clara sobre uno de los actos más habituales dentro de una comunidad de vecinos: los tendederos en los patios interiores. El artículo séptimo deja claro que estas actividades estarán prohibidas siempre que resulten molestas, insalubres o nocivas para los propietarios que las sufran. La norma también deja claro que estas modificaciones se tendrán que llevar a cabo con la aprobación del presidente y el resto de la junta de propietarios. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la Ley de Propiedad Horizontal al respecto.

Esto es algo muy habitual en las comunidades de vecinos que tienen patios interiores compartidos por los propietarios o inquilinos: que uno de ellos monte un tendedero que vaya de ventana a ventana y que pase por encima del patio de otras de las personas que vivan en el edificio. Esto puede suponer un problema en el caso de que se tienda la ropa mojada y el agua caiga al espacio privativo de otra persona. Y puede ser un problema aún mayor en el caso de que este problema se repita, ya que puede acabar incluso en sede judicial.

De ello se encarga la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal, que, como siempre recordamos, es la carta magna que recoge todos los derechos y obligaciones de los propietarios e inquilinos que forman parte de una comunidad. En el artículo séptimo de la LPH se informa sobre la modificación de los elementos de un edificio y también sobre las actividades molestas y nocivas que puedan realizar las personas que estén dentro de un edificio.

La ley y el tendedero en el patio del vecino

Al noble arte que muchos ejercen de colocar un tendedero en el patio interior de una vivienda se le pueden aplicar los dos primeros puntos del artículo séptimo de la Ley de Propiedad Horizontal.

«El propietario de cada piso o local podrá modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de aquél cuando no menoscabe o altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, o perjudique los derechos de otro propietario», informa el punto número 1 de la LPH en algo que se puede aplicar a la instalación de unos tendederos.

Este apartado de la norma también deja claro que hay que «dar cuenta de tales obras previamente a quien represente a la comunidad» y que «en el resto del inmueble no podrá realizar alteración alguna y, si advirtiere la necesidad de reparaciones urgentes, deberá comunicarlo sin dilación al administrador».

El punto número 2 también se puede aplicar a este caso, ya que deja claro que «Al propietario y al ocupante del piso o local no les está permitido desarrollar en él o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, que resulten dañosas para la finca o que contravengan las disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas».

La LPH también informa que «el presidente de la comunidad, a iniciativa propia o de cualquiera de los propietarios u ocupantes, requerirá a quien realice las actividades prohibidas por este apartado la inmediata cesación de las mismas, bajo apercibimiento de iniciar las acciones judiciales procedentes». En caso de que el vecino haga caso omiso de estas advertencias, el caso acabará en los tribunales, donde el juez incluso puede prohibir el acceso a la vivienda.