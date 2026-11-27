Cielo mayormente despejado en buena parte de la provincia, aunque se esperan intervalos de nubes bajas y brumas en la Depresión Central por la mañana, con posibles heladas débiles en el Prepirineo. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán en algunas zonas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 27 de noviembre

Barcelona: cielo nublado y tarde agradable

El cielo de Barcelona se despereza lento en esta jornada, donde predominan las nubes. Con temperaturas que oscilan entre los 8 y 16 grados, el ambiente se sentirá algo pesado debido a la elevada humedad que puede llegar a alcanzar su punto máximo. A primera hora, el viento soplará suavemente, aunque por momentos podría recordar a un viejo amigo que trae consigo frescor, ya que alcanzará velocidades de hasta 15 km/h.

Ya por la tarde, es probable que el sol se asome entre las nubes, regalando alguna que otra ráfaga cálida, sin riesgo de lluvias. La sensación térmica, más amable en comparación con el frío que por la mañana se podía sentir, hará que el paseo a última hora, justo antes de la puesta del sol a las 17:23, se disfrute con mayor placer.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con nubes y viento

La brisa fresca y los nublados ominosos presagian un día de inestabilidad en L’ Hospitalet de Llobregat. Desde primeras horas, el cielo se presenta cubierto, mientras que las temperaturas oscilan entre un fresco 6°C por la mañana y un máximo que alcanzará los 15°C por la tarde. El viento, que sopla del nordeste, traerá consigo rachas de hasta 85 km/h, añadiendo un toque de agitación a la jornada.

A medida que avanza el día, se espera un contraste notable: la mañana será más suave, con nubes que amenazan lluvia, pero es por la tarde cuando la situación se torna más complicada, con una probabilidad de precipitación que podría intensificarse. La sensación térmica, mucho más baja de lo habitual, hará que el ambiente se sienta más frío. Es recomendable llevar un paraguas y, sin duda, no olvidarse de la bufanda para afrontar el viento fresco.

Jornada nublada y agradable

en Badalona

La jornada en Badalona comienza con un amanecer fresco y húmedo, con temperaturas mínimas que rondan los 6 °C. A medida que avanzan las horas, el cielo se mantendrá mayormente nublado, aunque sin expectativas de lluvia, ya que la probabilidad es inferior al 20%. La temperatura irá en aumento, alcanzando un agradable máximo de 15 °C por la tarde. Sin embargo, la sensación térmica puede ser un poco diferente, sintiéndose algo más cálido con 15 °C en su punto más alto.

El viento, de dirección variable y con una velocidad media de 7 km/h, no tendrá un impacto considerable y las ráfagas máximas previstas son suaves, por lo que no se prevén molestias. La humedad relativa, que puede llegar hasta un 85%, hará que el ambiente se sienta un tanto pesado. Con casi 10 horas de luz, desde el amanecer a las 7:53 hasta el atardecer a las 17:23, disfruta de esta jornada variable que invita a salir a disfrutar del aire libre.

Agradable y nuboso con suave brisa en Sabadell

La jornada se presenta con un tiempo estable, predominando un cielo algo nuboso que no generará grandes cambios a lo largo del día. Las temperaturas se mantendrán agradables, con máximas que alcanzarán los 14 grados y el viento soplará suavemente, añadiendo un ligero frescor sin causar molestias.

Es un buen momento para aprovechar el día y realizar actividades al aire libre. Con un ambiente tranquilo, la ciudad invita a pasear y disfrutar de sus rincones.