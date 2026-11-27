La AEMET vuelve a confirmar un descenso de las temperaturas en la Comunidad Valenciana para este viernes 27 de noviembre. La Agencia Estatal de Meteorología informa de otro bajón de las mínimas y un aumento de las máximas sólo en el interior de la mitad norte. Tampoco descarta la presencia de niebla y heladas en el interior del Mediterráneo. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el tiempo en la Comunidad Valenciana.

La Comunidad Valenciana ha entrado en el invierno definitivamente y en los últimos días el frío ya se ha instalado en el Mediterráneo. Ya quedan lejos aquellas temperaturas rondando los 30 grados de hace unas semanas. En la jornada del jueves 26 de noviembre, la AEMET ya rebajó las mínimas a casi 0 grados y se produjeron las primeras heladas nocturnas, y para este viernes 27 ha confirmado otro descenso de las mínimas.

«Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto», ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, que no descarta «algún banco de niebla local en el interior de Valencia a primera hora de la mañana». La AEMET también ha informado que en este viernes 27 de noviembre habrá presencia de «heladas débiles localmente en puntos del interior».

Así que las mínimas para este viernes bajarán hasta los 1 ºC a los que se llegará en el interior de la provincia de Castellón, en Morella. En la capital la máxima será de 18 ºC y la mínima se quedará en 6 grados. «Viento flojo de componente oeste, con intervalos de noroeste moderado en el interior norte durante la primera mitad del día; en el litoral, habrá un intervalo de componente sur por la tarde», dice sobre el viento en el norte de la Comunidad Valenciana.

En Valencia estará la mínima de toda la Comunidad Valenciana, que será de 0 ºC en Requena, en el interior de la provincia. En la capital de la Comunidad Valenciana, la máxima será de 19 grados durante el día y de 7 en la madrugada del viernes al sábado 28 de noviembre. En Alicante las mínimas también caerán hasta los 4 grados y en Elche u Orihuela se registrará la máxima del día, que será de 19 grados.

Bajan las temperaturas en la Comunidad Valenciana

La predicción de la AEMET del tiempo en la Comunidad Valenciana para este viernes 27 de noviembre es la siguiente:

Cielo despejado. No se descarta algún banco de niebla local en el interior de Valencia a primera hora de la mañana. Temperaturas mínimas en descenso; máximas en ascenso en el interior de la mitad norte y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles localmente en puntos del interior. Viento flojo de componente oeste, con intervalos de noroeste moderado en el interior norte de Castellón y el sur de Alicante la primera mitad del día; en el litoral, habrá un intervalo de componente sur por la tarde.