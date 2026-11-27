España afronta los últimos días de noviembre con un ambiente plenamente invernal. La llegada de aire frío ha provocado un descenso de las temperaturas, heladas en numerosos puntos del interior y nuevas nevadas en los principales sistemas montañosos. Jorge Rey, conocido por sus predicciones basadas en las cabañuelas, ha advertido que los Pirineos podrían superar los 40 centímetros de nieve acumulada y no descarta que aparezcan copos en ciudades como Burgos, Soria o León. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), por su parte, confirma la situación de inestabilidad en el norte peninsular.

Jorge Rey anuncia más de 40 centímetros de nieve

El joven ha señalado en su última previsión que la entrada de una masa de aire marítimo polar entre el 26 y el 27 de noviembre favorecerá las nevadas en las zonas de alta montaña. Según sus estimaciones, los Pirineos podrían registrar acumulaciones superiores a los 40 centímetros, aunque no ha concretado las localidades ni las altitudes en las que se alcanzaría ese espesor.

Además, Jorge Rey contempla la posibilidad de que nieve en puntos de Castilla y León, especialmente en Burgos, Soria, Segovia y León. No obstante, se trata de una posibilidad y no de una nevada garantizada. Para que los copos lleguen a las ciudades, deben coincidir las precipitaciones con unas temperaturas suficientemente bajas.

Qué dice la AEMET sobre las nevadas

La previsión oficial de la AEMET confirma que el jueves 26 las precipitaciones continuarán en el Pirineo occidental, con una cota de nieve situada aproximadamente entre los 1.300 y los 1.400 metros en el Pirineo aragonés. También se esperan heladas débiles, moderadas en cotas altas, donde pueden ser localmente fuertes y persistentes.

La agencia meteorológica advierte de que las precipitaciones serán débiles o localmente moderadas, con mayor persistencia cerca de la divisoria fronteriza. Por tanto, aunque existe coincidencia entre ambos pronósticos respecto al frío y las nevadas de montaña, la cifra de más de 40 centímetros anunciada por Rey no debe interpretarse como una acumulación confirmada por la AEMET.

Más lluvias durante el fin de semana

De cara al sábado 28 de noviembre, Jorge Rey contempla la llegada de nuevas precipitaciones por Galicia, que podrían extenderse a otros puntos del norte y oeste peninsular durante los días posteriores. También prevé un ascenso de las temperaturas conforme el anticiclón vaya ganando protagonismo sobre España.

Sin embargo, la previsión semanal de la AEMET apunta a una situación más estable durante el viernes y el fin de semana, con precipitaciones poco probables y alguna lluvia débil ocasional en zonas de montaña del norte. La evolución de los frentes determinará finalmente qué territorios reciben nuevas precipitaciones.