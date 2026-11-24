Poco a poco se acerca el verano, quedando tan sólo una semana para que finalice noviembre. Las temperaturas descienden de forma progresiva semana a semana, dejando un panorama para el mes de diciembre que augura frío. Jorge Rey, conocido por su método de pronosticación del tiempo a través de las cabañuelas, ha dejado su parte del tiempo con una advertencia. «Coge tu paraguas y tu bufanda», explica en su video publicado en YouTube.

El joven burgalés se ha adelantado a la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) compartiendo su pronóstico del tiempo para el mes de diciembre. Rey prevé que diciembre estará marcado por la entrada de aire del norte de forma continuada, advirtiendo de grandes nevadas y lluvias, recalcando que las partes más afectadas de la península serán la mitad norte y el este de España, aunque también habrá momentos de estabilidad.

El pronóstico de diciembre de Jorge Rey

Con un final de noviembre marcado por la inestabilidad y las lluvias, sobre todo en el noroeste de la península, diciembre llega, según avisa Jorge Rey, con una previsión donde la inestabilidad continúa. «El 2 y 3 de diciembre hay mucha inestabilidad, una borrasca fuerte por el Atlántico, por el océano Atlántico, pero no llega mucho hacia España», avisa.

Se espera que algunas lluvias lleguen a Canarias y a zonas del suroeste de España, rozando incluso zonas de Extremadura y Andalucía. «Lo más importante es Canarias», advierte, explicando que habrá «temperaturas más altas, más calorcillo, vamos a decir, sus vientos que suben de África a España».

«Los del norte se llevan la peor parte porque están en el norte», afirma Rey, pronosticando que «el 8 o 9 de diciembre, con la luna nueva, llega una nortada». Por otro lado, advierte de «lluvias en la mitad norte, débilmente Baleares o en el Mediterráneo como Valencia o Cataluña. Nevadas importantes en las montañas».

Nevadas en diciembre

En el norte de España, incluyendo ciudades como Burgos, Soria o Vitoria, advierte que se podrían dar nevadas. «Para el 12-13 se impone el anticiclón hasta el 16 de diciembre, que llegará otra nortada que dejará no sólo la posibilidad de nevadas o mucha inestabilidad en la mitad norte de la península, sino que además va a intensificar las lluvias en zonas del Mediterráneo, del este de la península», relata.

Advierte que en diciembre llegará una tendencia de «nortadas», muchas más lluvias al noroeste. Avanzando el mes de diciembre, para el día 22, día del sorteo de Navidad, pronostica una llegada de una borrasca de aire frío por el este de Europa. «Una ola de frío, una ola de frío espectacular», acompañadas de nevadas, avisaba el joven. «Nieblas en el Duero y en el Ebro sobre todo, días frescos, pero al final se va a ver el sol».

Finalizando el mes, en el día 27, «empieza a cambiar el tema con entradas de oeste, frentes por el oeste y tal que van a afectar también a primeros de enero».