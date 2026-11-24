El Estatuto de los Trabajadores permite a los empleados tener cinco días de permiso retribuido por estar al cuidado de familiares. El artículo 37.3 también recoge el derecho a que estos trabajadores puedan disfrutar de estos días incluso si el familiar se encuentra en situación de reposo en el domicilio familiar. Una sentencia reciente del Tribunal Supremo también ha dejado claro recientemente que este permiso se podrá renovar todas las veces durante un año, todas las veces que lo necesite el empleado en cuestión.

El Estatuto de los Trabajadores es claro al respecto: un trabajador en España dispone de un permiso retribuido de cinco días en caso de enfermedad u hospitalización de uno de los trabajadores, incluso si la dolencia tiene que ver con un reposo domiciliario. De ello informa el artículo 37 de la carta magna, que recoge todos los derechos de los empleados en España y que es clara al respecto.

En el apartado número 3 del artículo 37, denominado «Descanso semanal, fiestas y permisos», el Estatuto de los Trabajadores deja claro que «la persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración», por alguno de los motivos y el tiempo que se especifica según el caso.

«Cinco días por accidente o enfermedad graves, hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado por consanguineidad o afinidad, incluido el familiar consanguíneo de la pareja de hecho, así como de cualquier otra persona distinta de las anteriores, que conviva con la persona trabajadora en el mismo domicilio y que requiera el cuidado efectivo de aquella», informa el Estatuto de los Trabajadores.

Se permite faltar cinco días al trabajo

Además, una sentencia reciente del Tribunal Supremo defendió el derecho de estos trabajadores a disfrutar de estos cinco días siempre que requieran a lo largo de un año. Esto quiere decir que, siempre que tengan la necesidad de cuidad a un familiar y se cumplan con lo requisitos para ello, el trabajador podrá disfrutar de este permiso siempre que los solicite.

«El permiso no son cinco días al año. Son cinco días por cada situación que tengas. Es decir, si ahora hospitalizan a tu hermano y dentro de ocho meses tienes la mala suerte de que hospitalicen a tu madre, son cinco días y otros 5», informó recientemente en un vídeo publicado en las redes sociales el abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo, que también dejó claro que: «El alta hospitalaria no determina el final de este permiso. Es verdad que estos 5 días solo se disfrutan si hay un hecho causante, pero acordaros de que no es solo hospitalización, es cuidado de familiares. Se exige reposo domiciliario; el permiso continúa».

«Pongamos, ojalá no le pase a nadie, es una familiar con una enfermedad crónica, un cáncer; la hospitalizan, mejoran, le dan el alta, pero si desgraciadamente tres meses después vuelve a ser ingresada por esta enfermedad, vuelves a tener derecho a este permiso de cinco días», precisó este experto en la materia sobre una baja que el trabajador se podrá coger independientemente de si la persona enferma está en un hospital o necesita de cuidados en casa.