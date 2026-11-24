Cumplir 100 años continúa siendo algo excepcional, pero llegar a los 113 está al alcance de muy pocas personas. Teresa Fernández Casado pertenece a ese reducido grupo de supercentenarios que han conseguido superar ampliamente el siglo de vida. Nació en 1913 y ha visto pasar varias generaciones, cambios sociales y una forma de vivir muy distinta a aquella que conoció durante su infancia en un pequeño pueblo de León, donde ha vivido siempre.

Su edad llama la atención, pero también lo hace la forma en la que ha llegado hasta aquí. Su hija, Manuela de Paz, ha contado algunos detalles sobre la vida cotidiana de su madre que resultan sorprendentes tratándose de una mujer de 113 años. Teresa bebe una copa de vino cada día y únicamente toma una pastilla para controlar el colesterol. Una rutina sencilla dentro de una vida que comenzó trabajando en el campo y que prácticamente siempre ha transcurrido en Zambroncinos del Páramo.

Teresa Fernández, de 113 años, la persona más longeva de España

Teresa Fernández Casado nació el 29 de julio de 1913 en Zambroncinos del Páramo, una localidad leonesa perteneciente al municipio de Zotes del Páramo. En la actualidad, su edad está reconocida oficialmente y se ha convertido en la persona viva más longeva de España.

LongeviQuest, que es la organización internacional dedicada a verificar y estudiar los casos de personas extremadamente longevas, validó su edad después de comprobar la documentación correspondiente. Y al haber alcanzado los 110 años ya se puede hablar de ella como una persona supercentenaria, todo un logro que muy pocos alcanzan. Su vida, sin embargo, comenzó como la de tantas mujeres de su generación en el medio rural. Desde pequeña estuvo vinculada a las labores del campo e incluso cuidaba ovejas, aunque también pudo acudir a la escuela y aprendió a leer y escribir. Fue la menor de ocho hermanos y ha permanecido muy ligada al pueblo en el que nació hasta el punto de seguir viviendo en la misma casa en la que nació en 1913. Su hija Manuela la definió en una entrevista concedida a la Agencia EFE como «una mujer de pueblo, sencilla y muy querida por todos los vecinos».

Una copa de vino al día y sólo una pastilla

Uno de los aspectos que más sorprende cuando su familia habla de Teresa es su estado de salud teniendo en cuenta su avanzada edad. Manuela de Paz explicó que su madre toma únicamente una pastilla diaria y que se trata de la medicación para el colesterol. A esto se suma una costumbre que ha mantenido durante años: beber una copa de vino cada día. Es uno de los detalles de su rutina que más curiosidad ha despertado, aunque evidentemente no puede considerarse por sí mismo la explicación de que haya alcanzado los 113 años. En la longevidad intervienen otros muchos factores, desde la genética hasta las condiciones de vida y la salud que se ha tenido a lo largo de las décadas.

Lo que sí demuestra su historia es que Teresa ha conseguido llegar a una edad excepcional conservando una vida relativamente sencilla y muy vinculada a su entorno. Su memoria ha sido, además, una referencia para los habitantes de Zambroncinos del Páramo. «Desde siempre los vecinos han venido a preguntarle cosas, fechas o acontecimientos que ocurrieron en Zambroncinos», explicaba su hija. Más de un siglo de recuerdos convierte a Teresa en una especie de memoria viva del pueblo y de muchas de las historias que han ocurrido allí.

Una vida que comenzó trabajando en el campo

Los primeros años de Teresa estuvieron marcados por una realidad muy diferente a la actual. Creció en el entorno rural leonés y desde niña participó en las tareas propias de aquella época. Su infancia transcurrió entre el trabajo, la escuela y una vida en la que muchas de las comodidades actuales sencillamente no existían. También le gustaba bailar. Según recoge su biografía, cuando era niña lo hacía incluso en la calle porque en el pueblo todavía no había lugares destinados al baile. A lo largo de su vida también tuvo oportunidad de conocer otros puntos de España, entre ellos Toledo, Madrid, Barcelona o Lloret de Mar.

Su familia ha ido creciendo con ella. Tiene seis hijos y cuenta además con nietos, bisnietos e incluso un tataranieto, de modo que cada cumpleaños se ha convertido, en un gran encuentro familiares alrededor de una mujer cuya vida abarca ya más de un siglo. Y como no, a sus 113 años continúa siendo una figura muy querida en Zambroncinos del Páramo, ya que al margen de grandes fórmulas sobre cómo vivir más, su familia habla de una mujer sencilla, acostumbrada al trabajo y profundamente unida a su pueblo. Y entre esos pequeños hábitos cotidianos sigue apareciendo el que más curiosidad provoca: su copa de vino diaria y el tomar una sola pastilla para el colesterol.