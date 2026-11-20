En marzo de 2018, el nombre de Matilda Curcia se popularizó al cumplir 100 años, con una fiesta celebrada en San Diego, California. Hace ocho años, la anciana asombró a propios y a extraños cuando contó que el secreto de su longevidad reside en beber cerveza y comer patatas fritas todas las noches. Un hecho que rechazan todos los nutricionistas.

En una entrevista con la cadena televisiva NBC 7 San Diego, la mujer aseguró que el deporte también juega un papel fundamental en su larga vida: «No tengo dolores y hago mis ejercicios todos los días. Y tomo mi cerveza. Como mis patatas fritas. Eso es todo».

Curcia festejó la fecha redonda junto a su vecina y amiga Mickey, que también llegó a esa cifra en la misma semana. Las dos celebraron sus cumpleaños conjuntamente con sus familiares y amigos. Dos mujeres que cuentan con el honor de poder decir que mantienen una amistad desde hace casi 50 años.

Cómo era la amistad de Matilda y Mickey

Lamentablemente para las dos, la amistad duró tan solo un año más, ya que Curcia falleció en 2019. Ambas tenían una relación muy estrecha desde hace cinco décadas. Se conocieron cuando se mudaron al mismo barrio de San Diego y, desde entonces, no se separaron. Es más, sus hogares estaban separados por tan solo cuatro viviendas.

El ejercicio físico unía a ambas aún más y solían acompañarse a cualquier tipo de recado. Entre sus actividades físicas destacaban:

Las caminatas: salían juntas a andar para mantenerse activas.

salían juntas a andar para mantenerse activas. Las rutas en bicicleta: de vez en cuando, en sus primeros años de amistad, realizaban trayectos.

Las dos longevas mujeres cumplieron un siglo de vida con tan solo cuatro días de diferencia. Su historia, más allá de la edad que habían alcanzado, llamó la atención por la amistad que habían forjado durante tantos años.

El secreto de Matilda para llegar a los 100

Al referirse a sus costumbres, la estadounidense señaló que darse algunos caprichos y hacer ejercicio formaban parte de su día a día. La mujer afirmó que todas las noches tomaba una cerveza y comía tres patatas fritas de paquete. Llegó a reconocer que, a veces, comía mucho más de dicha cantidad.

La historia de la californiana se difundió internacionalmente entre medios de distinta índole por tal sorprendente declaración. No hay respaldo científico, ni ningún nutricionista que lo aconseje, de que tomar cerveza y comer patatas fritas alargue la vida, así como tampoco hay una fórmula mágica para llegar a los 100 años.