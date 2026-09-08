Caminar a partir de los 60 está bien, pero hay un ejercicio mejor para prolongar la longevidad y te lleva menos de 5 minutos

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Hacer ejercicio no siempre exige sesiones interminables ni una hacer máquinas. Un circuito que combine sentadillas, elevaciones de talones, remos y flexiones puede convertir pocos minutos en un trabajo exigente para buena parte del cuerpo y prolongar la longevidad. La clave está en encadenar los movimientos con descansos breves, de manera que los músculos mantengan la tensión mientras la frecuencia cardiaca permanece elevada. Este formato resulta especialmente interesante para quienes buscan mejorar su fuerza, resistencia y capacidad funcional sin complicar demasiado su rutina. Además, permite ajustar las repeticiones, el ritmo y la resistencia para adaptarse progresivamente a distintos niveles de condición física.

El entrenamiento en circuito consiste en pasar de un ejercicio a otro siguiendo una secuencia previamente establecida y repetirla después de una pausa corta. Los profesionales de WebMD explican que pueden utilizarse varias estaciones, con ejercicios destinados a diferentes grupos musculares, y que cada movimiento puede realizarse durante un periodo determinado o mediante un número concreto de repeticiones. En una propuesta sencilla, las sentadillas ponen el foco en piernas y glúteos; las elevaciones de talones trabajan principalmente la musculatura de la pantorrilla; los remos implican la espalda y los brazos, mientras que las flexiones desarrollan sobre todo el tren superior y exigen estabilizar el tronco. Los expertos destacan que esta serie de ejercicios forman una combinación equilibrada y versátil para prolongar la longevidad. «La ventaja está en que cada estación cumple una función distinta, pero todas se integran dentro de una misma sesión», explican. Así, el circuito evita concentrar todo el esfuerzo en un único grupo muscular y aporta variedad sin exigir una planificación complicada.

¿Cómo organizar ejercicios para prolongar la longevidad?

Una opción consiste en realizar cada ejercicio durante un tiempo o completar repeticiones antes de pasar al siguiente. Después de terminar las cuatro estaciones, se puede descansar y comenzar otra vuelta.

Los profesionales de la web Habuild recomiendan ejecutar los circuitos entre cinco y ocho movimientos y dos o tres rondas, aunque una rutina más corta también puede ser útil. La intensidad debe permitir mantener una ejecución segura.

«Si la fatiga hace que se pierda el control corporal, conviene reducir el ritmo o aumentar el descanso», comentan. La progresión debe buscar calidad antes que velocidad, especialmente al incorporar resistencia externa.

Beneficios de las sentadillas, elevaciones de talones, remos y flexiones

Trabaja fuerza y resistencia para prolongar la longevidad

Una de las principales ventajas de este circuito es que permite estimular simultáneamente la fuerza muscular y la resistencia. Al encadenar ejercicios con poco descanso, el cuerpo debe continuar trabajando mientras la frecuencia cardiaca se mantiene activa. A su vez, señalan que esta combinación puede favorecer mejoras progresivas en ambas capacidades cuando se practica con constancia.

Las sentadillas aportan un movimiento fundamental para las piernas y los glúteos, mientras las elevaciones de talones añaden un trabajo específico sobre la parte inferior de las piernas. Los remos incorporan un patrón de tracción para la espalda y los brazos, y las flexiones aportan el movimiento contrario, basado en el empuje.

Activa buena parte del cuerpo

La selección permite construir una sesión bastante completa sin necesidad de utilizar numerosos ejercicios. WebMD destaca que el entrenamiento en circuito puede dirigirse a abdominales, brazos, piernas, glúteos y espalda, dependiendo de los movimientos elegidos.

Además, las flexiones y los remos requieren controlar la posición del tronco. Tommy Royer, entrenador y kinesiólogo citado por Beyond Strength Performance, explica que estos ejercicios pueden ayudar a desarrollar fuerza y estabilidad del tronco.

«Mantener una postura firme durante su ejecución también puede contribuir a trasladar esa capacidad a otros movimientos, como las sentadillas», asegura el profesional.

Aumenta el gasto energético

El ritmo continuo es otro de sus atractivos. Habuild señala que mantener la actividad con pausas reducidas ayuda a conservar elevada la frecuencia cardiaca y puede incrementar el gasto energético frente a entrenamientos de fuerza caracterizados por descansos largos.

Esto no significa que el circuito garantice por sí mismo una pérdida de grasa. Su utilidad está en aportar una forma dinámica de actividad física que puede complementar una estrategia orientada a reducir grasa corporal, especialmente cuando existe constancia y una alimentación adecuada.

Ahorra tiempo

Una rutina de este tipo puede organizarse en unos 20 o 30 minutos, según el número de ejercicios, repeticiones y descansos. Por ello, resulta práctica para personas que disponen de poco tiempo. También puede realizarse con el peso corporal o incorporar mancuernas y bandas de resistencia.

La progresión es sencilla: se puede aumentar gradualmente el número de repeticiones, reducir ligeramente los descansos o añadir resistencia, siempre que la técnica se mantenga correcta. WebMD recomienda aprender adecuadamente los movimientos, especialmente cuando no se tiene experiencia.

Favorece movimientos funcionales

Finalmente, el circuito para prolongar la longevidad puede mejorar la capacidad para realizar acciones cotidianas. Sentarse y levantarse, subir escaleras, transportar objetos o mantener una postura estable requieren fuerza y coordinación. Habuild destaca precisamente el carácter funcional de ejercicios como sentadillas, flexiones y remos, que contribuyen a mantener una columna neutra y una postura firme.